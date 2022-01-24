За прошедшую неделю в регионе очищено от снега 4,5 тысячи дворовых территорий

Объём вывезенного снега по сравнению с прошлой увеличился на 82% и составил 204 тысячи кубометров. Об этом губернатор Андрей Чибис рассказал сегодня на оперативном совещании в правительстве Мурманской области.

Глава региона поблагодарил своего заместителя Юрия Сердечкина за эффективную координацию работы областного штаба и мобилизацию ресурсов для уборки территорий по всей области, особенно в части дворов и проездов.

Отдельную благодарность Андрей Чибис выразил всем компаниям, которые в период режима повышенной готовности пришли на помощь муниципалитетам, выделив дополнительную технику и сотрудников. Среди них: Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, «Мурманскводоканал», «Мурманскэнергосбыт», Мурманский морской торговый порт, «Теплохиммонтаж», Мурманская база авиационной охраны лесов.

Губернатор отметил, что к уборке населенных пунктов, в том числе территорий социальных объектов, активно подключились волонтёры – в том числе ОНФ, «Молодой гвардии Единой России» – и неравнодушные жители региона.

«Очень здорово, что огромное количество неравнодушных жителей муниципалитетов, понимая всю сложность погодных условий, предпочли не жаловаться на ситуацию, а выходить и помогать с расчисткой своих дворов, лестниц, машин. Огромное спасибо всем небезразличным!», - сказал Андрей Чибис.

Комментируя ситуацию с вывозом снега, губернатор подчеркнул – приоритетной задачей является расчистка дворов, в том числе для обеспечения возможности проезда экстренных служб и вывоза мусора. С учетом постоянных метелей и штормовых ветров вся мобилизация направлена на круглосуточную уборку. Тем не менее, работа по вывозу снега должна быть доведена городскими властями до конца.

С учётом текущих погодных условий в муниципалитетах региона сохраняется режим повышенной готовности.

«Непогода бушевала всю неделю. И сегодня у нас погода тоже очень тяжелая: резкое потепление, а к вечеру будет резкое похолодание. Я прошу всех жителей быть внимательными и понимать, что погода очень опасная. Гололедица, которую мы ждем вечером, будет очень критичной. Нужно быть очень аккуратными, - подчеркнул глава региона. - С учётом текущих погодных условий я прошу режим повышенной готовности в тех муниципалитетах, где он введен, сохранить. А там, где понадобится, – оперативно его вводить, обеспечивая мобилизацию всех сил и средств для уборки территорий».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Минтрансу региона Андрей Чибис поручил продолжить широкое заблаговременное информирование населения о перекрытии трасс. Отдельное внимание в текущих погодных условиях губернатор поручил уделить обработке дорог. С учётом перепадов температур Андрей Чибис призвал водителей быть особенно внимательными и по возможности отложить поездки на личном транспорте.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457247780%2Fwall-149919532_2339