За прошедшую неделю вывезено с территорий населённых пунктов области 6 тысяч кубометров мусора и смёта

Вопрос качества содержания территорий муниципалитетов неизменно числится в повестке еженедельного оперативного совещания в правительстве региона. Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, подробно о проводимой работе 6 июня доложил заместитель губернатора – министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков.

За прошедшую неделю с дорог и улиц области силами 315 единиц техники убрано и вывезено более 6 тысяч кубометров мусора и смёта.

Глава министерства отметил, что региональная система мониторинга уборки территорий (СМУТ) функционирует исправно: задания формируются в штатном режиме. Из 709 заданий, сформированных за прошлую неделю, 692 – выполнены на 100%

Кроме того, вице-губернатор сообщил о продолжающихся выездных контрольных мероприятиях. За прошедшую неделю сотрудниками Минэнерго и ЖКХ и Министерства госжилстройнадзора осуществлена проверка Верхнетуломского, Туломы, Печенги, населённого пункта Спутник. Общее состояние территорий оценено как надлежащее. Информация о точечных замечаниях в Верхнетуломском была направлена в муниципалитет для оперативного устранения.

Также проведены повторные выездные проверки в Коле, Молочном, Кильдинстрое, Никеле, Заполярном, Кандалакше и Оленегорске. Вместе с тем в Кильдинстрое имеется бытовой мусор в оврагах. Отсутствие своевременно принятых мер контроля данного вопроса может привести к образованию неорганизованных свалок, сообщает Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457248630%2Fwall-149919532_2486