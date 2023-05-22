За прошлую неделю с муниципальных территорий Мурманской области вывезено более 4 тысяч кубометров мусора

Повестка сегодняшнего оперативного совещания включала доклад о качестве содержания территорий муниципалитетов Мурманской области. С подробностями о ходе уборочной кампании выступил первый замминистра энергетики и ЖКХ Сергей Лупанский.

Так, за прошедшую неделю в уборочных мероприятиях было задействовано 280 единиц техники, 502 дорожных рабочих и 2344 сотрудника управляющих организаций. Объём вывезенного мусора составил более 4 тысяч кубометров.

По данным региональной автоматизированной Системы мониторинга уборки территорий, из 972 сформированных заданий на 100% выполнено 885. Общая протяженность убранных участков дорог – 2025 км.

Минэнерго и ЖКХ продолжает выездные мероприятия с целью проверки качества уборки территорий. 16 и 17 мая проведены выездные проверки в Сафоново, Росляково, Мурмашах.

Проверенные территории находятся в удовлетворительном состоянии. Точечные замечания направлены ответственным подразделениям для оперативного устранения, отмечает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области.

«Администрации муниципальных образований прошу не сбавлять темпы по уборке и вывозу смета с улично-дорожной сети», – обратился к коллегам Сергей Лупанский.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25024&page=1