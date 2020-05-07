За проведение внеплановых проверок органом муниципального контроля без достаточных оснований придётся отвечать перед судом

Прокуратурой города Мончегорска на постоянной основе проводятся проверки исполнения законодательства, обеспечивающего защиту прав предпринимателей. В ходе очередного мероприятия были выявлены случаи проведения внеплановых проверок органом муниципального контроля без достаточных оснований, нарушения при ведении ФГИС «Единый реестр проверок» при внесении сведений о проведенных проверках, нарушения административного законодательства.

С целью устранения выявленных нарушений закона в адрес администрации города Мончегорска внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Кроме того, в отношении должностного лица органа муниципального контроля возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.6.1 КоАП РФ и дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 19.6.1 КоАП РФ.

Постановления и материалы проверки направлены в суд для рассмотрения по существу.