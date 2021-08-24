За пять лет на закрытую систему ГВС переведут 456 домов Ленинского округа Мурманска

23 августа на оперативном совещании в правительстве региона генеральный директор областного предприятия АО «Мурманэнергосбыт» Алла Истомина доложила о планах по переводу на закрытую систему горячего водоснабжения многоквартирных домов в Ленинском округе города Мурманска. В настоящее время качество горячего водоснабжения из-за использования устаревшей открытой системы ГВС не соответствует ожиданиям жителей.

«Данный перевод необходим для обеспечения, прежде всего, безопасности населения и соблюдения санитарно-гигиенических требований, – отметила Алла Истомина. – Стоит отметить недостатки открытой системы горячего водоснабжения: повышенные расходы тепловой энергии на отопление и ГВС, высокие удельные расходы топлива и электроэнергии на производство тепловой энергии, повышенные затраты на эксплуатацию котельных и тепловых сетей, не обеспечивается качественное теплоснабжение потребителей из-за больших потерь тепла и количества повреждений на тепловых сетях, повышенные затраты на химводоподготовку. Кроме того, при небольшом разборе вода начинает остывать в трубах».

Решением проблем стала подготовка программы перевода на закрытую систему горячего водоснабжения 456 многоквартирных домов в Ленинском округе. Программа рассчитана на пять лет: с 2021 по 2025 год.

В этом году современные теплопункты появятся в 29 жилых домах:

- 12 домов по ул. Александрова (д. 2, 4/1, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24/1);

- 7 домов по пр-д. Ивана Халатина (д. 4, 8, 10, 12, 14, 16, 20);

- 6 домов по ул. Аскольдовцев (д. 3, 5, 11, 15, 17, 19);

- 4 дома по ул. Чумбарова-Лучинского (д. 16, 18, 20, 24).

На следующий год ещё 100 домов перейдут на закрытую систему, 109 домов – в 2023 году, 103 – в 2024 году и 115 домов (включая 41 дом в Росляково) – в 2025 году.

«С целью достижения максимального эффекта от перевода на закрытую схему теплоснабжения, АО «МЭС» взят на особый контроль вопрос наличия общедомовых приборов учета тепловой энергии в МКД, где устанавливаются новые индивидуальные тепловые пункты. Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии в МКД, прежде всего, является эффективной мерой по снижению оплаты за услуги теплоснабжения и горячей воды населением, – подчеркнула Алла Истомина. – АО «МЭС» формирует программу по дооборудованию приборами учета тепловой энергии всех многоквартирных домов, где это технически возможно и необходимо».

Руководитель «МЭС» внесла предложила включить реализацию программы в госпрограмму «Комфортное жильё и городская среда».

Как сообщает Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области, губернатор Андрей Чибис по итогу доклада поддержал предложение Аллы Истоминой и отметил, что при планировании бюджета на 2022 год в обязательном порядке будут заложены средства на перевод домов на закрытую систему ГВС.