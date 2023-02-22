За пять лет раздельного сбора отходов Кольская АЭС передала на утилизацию более 1,5 тонны батареек

За последние пять лет крупнейшее в Мурманской области энергетическое предприятие передало на утилизацию более 1,5 тонны батареек. Отработанные батарейки с Кольской АЭС предоставляют федеральному оператору в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.

Помимо сбора использованных химических источников тока (батареек), специалисты станции передают отработанные светодиодные и ртутьсодержащие лампы, промасленную ветошь и тары от лакокрасочных материалов – эти отходы также централизованно вывозятся для обезвреживания и безопасной утилизации.

Директор Кольской АЭС Василий Омельчук отметил, что работа предприятия в природоохранной деятельности неоднократно отмечались на федеральном, региональном и отраслевом уровне. В прошлом году станция успешно прошла проверку на соответствие международным стандартам интегрированной системы управления, а также была отмечена «Зелёной премией». Госкорпорация «Росатом» присудила Кольской АЭС первое место в конкурсе «Экологически образцовая организация атомной отрасли». По ходатайству Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Кольская АЭС включена в «Всероссийскую Книгу Почёта» 2022 года как организация, способствующая всестороннему развитию территории региона, повышению эффективности своей отрасли.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, на предприятии собирают отходы, которые можно использовать в качестве вторсырья. Ежемесячно на станции проходит «День макулатуры». Работники цехов и подразделений атомной станции собирают использованную бумагу и картон, пластиковую тару, а затем собранные отходы отправляются в специализированные организации по переработке вторсырья. В прошлом году было вывезено более 24 тонн бумаги, картона и пластика.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.