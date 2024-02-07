За пять лет в Мурманской области благоустроенно более 1000 территорий

Благодаря реализации президентского проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» в Мурманской области благоустроенны дворовые территории для 995 многоквартирных домов и 147 общественных пространств. Проекты благоустройства коснулись практически каждого уголка Кольского Заполярья.

Проект «Формирование комфортной городской среды», инициированный президентом Владимиром Путиным, в регионы созданы и продолжают создаваться пространства, которые отвечают основным потребностям граждан в качественной городской среде, в том числе и для маломобильных групп населения. У населенных пунктов региона появляется индивидуальность, растёт их привлекательность как для жителей, так и гостей региона. Появляются функциональные зоны по запросам жителей: для прогулок с детьми, для занятий физкультурой и спортом, для массовых мероприятий и уединенных прогулок.

В 2024 году в Мурманской области благодаря победе во VIII Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды начнётся реализация двух проектов-победителей. В Полярных Зорях – бульвар по ул. Энергетиков, в Ковдоре – часть улицы от площади Ленина до здания градообразующей компании.

Фото: https://vk.com/club171749274?z=photo-171749274_457265709%2Fwall-171749274_33266