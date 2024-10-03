В целом прирост потребности в новых кадрах наблюдается последние годы и не спадает. Так, в 2024 году относительно 2023 спрос вырос на 21%, относительно 2022 год – на 32%, относительно 2021 года – на 56%, относительно 2020 – на 73% и, наконец, относительно 2019 – на 98%.

29 сентября в России отмечали День машиностроителя. За пять лет зарплаты в машиностроительной отрасли выросли на 188% Специально к дате эксперты hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, выяснили, как сегодня обстоят дела в этой отрасли и в каких специалистах нуждаются машиностроители.

С января по сентябрь российские работодатели, связанные отраслью тяжелого машиностроения, разместили на hh.ru более 145 тысяч вакансий. Это абсолютный рекорд спроса за последние пять лет. Так, в 2019 году компании разместили порядка 56 тысяч вакансий в сфере машиностроения. За пять лет потребность в новых кадрах у работодателей-отраслевиков выросла на 98%.

В целом прирост потребности в новых кадрах наблюдается последние годы и не спадает. Так, в 2024 году относительно 2023 спрос вырос на 21%, относительно 2022 год – на 32%, относительно 2021 года – на 56%, относительно 2020 – на 73% и, наконец, относительно 2019 – на 98%.

Параллельно росту потребности в новых кадрах работодатели из сферы машиностроения продолжают наращивать и предлагаемую зарплату. Так, если в 2019 году медиана зарплатных предложений составляла 52,2 тысячи рублей, в 2022 году – уже почти 108 тысяч рублей, то на данный момент уже более 150 тысяч рублей. Таким образом, за пять лет средний предлагаемый доход в машиностроении вырос на 188%. В регионах СЗФО самые высокие зарплаты машиностроителям предлагают архангельские работодатели – до 189 тысяч рублей в месяц (наглядно на диаграмме).

География спроса на машиностроителей достаточно разнообразна. В список регионов, на которые приходится 2\3 вакансий от всего объёма спроса в машиностроении, сейчас входят сразу 15 городов и возглавляют этот рейтинг Москва (11%, или более 18 тысяч вакансий с начала года), Петербург (10%, или 16,3 тысячи), Московская область (7%, или 12,4 тысячи вакансий).

Среди регионов-лидеров по доле новых вакансий в машиностроении наибольший рост спроса на кадры наблюдается в Московской области (+32% новых предложений), Удмуртии (+31%) и Ростовской области (+30%).

В Петербурге спрос на кадры в машиностроении за год вырос на 9%. В целом по СЗФО спрос на машиностроителей вырос за год на 25% - работодатели за 9 месяцев искали более 27 тысяч специалистов в сфере машиностроения. Среди других регионов СЗФО наибольший рост спроса на новые кадры зафиксирован у работодателей из Коми (+82% новых вакансий), Архангельской области (+43%), Вологодской области (+35%) и Калининградской области (+31%). А вот в Новгородской области, наоборот, спрос на машиностроителей упал за год (-3%).

На сколько вырос спрос на машиностроителей в регионах СЗФО за год:

Регион СЗФО Прирост вакансий за год Диапазон предлагаемых зарплат в машиностроении Санкт-Петербург 9% 70 000 - 126 437 Ленинградская область 8% 82 000 - 166 667 Вологодская область 35% 125 500 - 183 908 Псковская область 17% 57 471 - 172 414 Новгородская область -3% 129 943 - 183 908 Республика Карелия 25% 65 000 - 166 667 Калининградская область 31% 67 800 - 172 414 Архангельская область 43% 134 195 - 189 655 Республика Коми 82% 112 356 - 183 908 Мурманская область 6% 91 954 - 172 414

Топ регионов с наибольшей долей вакансий в машиностроении, 2024 год:

Регион Диапазон зарплат Доля вакансий Динамика вакансий за год Москва 85 000 - 147 126 11% 29% Санкт-Петербург 70 000 - 126 437 10% 9% Московская область 74 713 - 137 931 7% 32% Нижегородская область 75 000 - 149 425 5% 15% Свердловская область 66 667 - 140 230 4% -7% Татарстан 65 000 - 151 724 4% 22% Башкортостан 74 713 - 170 115 3% -11% Челябинская область 80 460 - 160 920 3% -23% Ленинградская область 82 000 - 166 667 3% 8%

Рейтинг самых востребованных в машиностроении в 2024 году возглавила профессия токаря – с января по сентябрь отраслевые компании разместили почти 17 тысяч вакансий для представителей этой профессии. Близко к ним по спросу стоит профессия разнорабочего – для них в сфере тяжёлого машиностроения нашлось 15,6 тысячи вакансий. Примечательно, что доля вакансий именно для разнорабочих год к году выросла сильнее всего, а именно на 3,2 п.п. На третьем месте по спросу в отрасли оказались слесари: 13 тысяч, или 8% вакансий.

Отметим, что рейтинг наиболее востребованных профессий в отрасли тяжёлого машиностроения страны остаётся почти неизменным из года в год, что явно свидетельствует о постоянном спросе и растущей потребности на целый спектр рабочих специальностей.