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Мурманская область. Арктика (16+)03.10.24 12:00

За пять лет зарплаты в машиностроительной отрасли выросли на 188%

В целом прирост потребности в новых кадрах наблюдается последние годы и не спадает. Так, в 2024 году относительно 2023 спрос вырос на 21%, относительно 2022 год – на 32%, относительно 2021 года – на 56%, относительно 2020 – на 73% и, наконец, относительно 2019 – на 98%.

29 сентября в России отмечали День машиностроителя.  За пять лет зарплаты в машиностроительной отрасли выросли на 188% Специально к дате эксперты hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, выяснили, как сегодня обстоят дела в этой отрасли и в каких специалистах нуждаются машиностроители. 

С января по сентябрь российские работодатели, связанные отраслью тяжелого машиностроения, разместили на hh.ru более 145 тысяч вакансий. Это абсолютный рекорд спроса за последние пять лет. Так, в 2019 году компании разместили порядка 56 тысяч вакансий в сфере машиностроения. За пять лет потребность в новых кадрах у работодателей-отраслевиков выросла на 98%.

В целом прирост потребности в новых кадрах наблюдается последние годы и не спадает. Так, в 2024 году относительно 2023 спрос вырос на 21%, относительно 2022 год – на 32%, относительно 2021 года – на 56%, относительно 2020 – на 73% и, наконец, относительно 2019 – на 98%.

Параллельно росту потребности в новых кадрах работодатели из сферы машиностроения продолжают наращивать и предлагаемую зарплату. Так, если в 2019 году медиана зарплатных предложений составляла 52,2 тысячи рублей, в 2022 году – уже почти 108 тысяч рублей, то на данный момент уже более 150 тысяч рублей. Таким образом, за пять лет средний предлагаемый доход в машиностроении вырос на 188%. В регионах СЗФО самые высокие зарплаты машиностроителям предлагают архангельские работодатели – до 189 тысяч рублей в месяц (наглядно на диаграмме).

География спроса на машиностроителей достаточно разнообразна. В список регионов, на которые приходится 2\3 вакансий от всего объёма спроса в машиностроении, сейчас входят сразу 15 городов и возглавляют этот рейтинг Москва (11%, или более 18 тысяч вакансий с начала года), Петербург (10%, или 16,3 тысячи), Московская область (7%, или 12,4 тысячи вакансий). 

Среди регионов-лидеров по доле новых вакансий в машиностроении наибольший рост спроса на кадры наблюдается в Московской области (+32% новых предложений), Удмуртии (+31%) и Ростовской области (+30%).

В Петербурге спрос на кадры в машиностроении за год вырос на 9%. В целом по СЗФО спрос на машиностроителей вырос за год на 25% - работодатели за 9 месяцев искали более 27 тысяч специалистов в сфере машиностроения. Среди других регионов СЗФО наибольший рост спроса на новые кадры зафиксирован у работодателей из Коми (+82% новых вакансий), Архангельской области (+43%), Вологодской области (+35%) и Калининградской области (+31%). А вот в Новгородской области, наоборот, спрос на машиностроителей упал за год (-3%).

На сколько вырос спрос на машиностроителей в регионах СЗФО за год:

Регион СЗФО

Прирост вакансий за год

Диапазон предлагаемых зарплат в машиностроении

Санкт-Петербург

9%

70 000 - 126 437

Ленинградская область

8%

82 000 - 166 667

Вологодская область

35%

125 500 - 183 908

Псковская область

17%

57 471 - 172 414

Новгородская область

-3%

129 943 - 183 908

Республика Карелия

25%

65 000 - 166 667

Калининградская область

31%

67 800 - 172 414

Архангельская область

43%

134 195 - 189 655

Республика Коми

82%

112 356 - 183 908

Мурманская область

6%

91954 - 172414

                          

Топ регионов с наибольшей долей вакансий в машиностроении, 2024 год:

Регион

Диапазон

зарплат

Доля вакансий

Динамика вакансий

за год

Москва

85 000 - 147 126

11%

29%

Санкт-Петербург

70 000 - 126 437

10%

9%

Московская область

74 713 - 137 931

7%

32%

Нижегородская область

75 000 - 149 425

5%

15%

Свердловская область

66 667 - 140 230

4%

-7%

Татарстан

65 000 - 151 724

4%

22%

Башкортостан

74 713 - 170 115

3%

-11%

Челябинская область

80 460 - 160 920

3%

-23%

Ленинградская область

82 000 - 166 667

3%

8%

 

Рейтинг самых востребованных в машиностроении в 2024 году возглавила профессия токаря – с января по сентябрь отраслевые компании разместили почти 17 тысяч вакансий для представителей этой профессии. Близко к ним по спросу стоит профессия разнорабочего – для них в сфере тяжёлого машиностроения нашлось 15,6 тысячи вакансий. Примечательно, что доля вакансий именно для разнорабочих год к году выросла сильнее всего, а именно на 3,2 п.п. На третьем месте по спросу в отрасли оказались слесари: 13 тысяч, или 8% вакансий.

Отметим, что рейтинг наиболее востребованных профессий в отрасли тяжёлого машиностроения страны остаётся почти неизменным из года в год, что явно свидетельствует о постоянном спросе и растущей потребности на целый спектр рабочих специальностей.

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