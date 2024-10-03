За пять лет зарплаты в машиностроительной отрасли выросли на 188%
29 сентября в России отмечали День машиностроителя. За пять лет зарплаты в машиностроительной отрасли выросли на 188% Специально к дате эксперты hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, выяснили, как сегодня обстоят дела в этой отрасли и в каких специалистах нуждаются машиностроители.
С января по сентябрь российские работодатели, связанные отраслью тяжелого машиностроения, разместили на hh.ru более 145 тысяч вакансий. Это абсолютный рекорд спроса за последние пять лет. Так, в 2019 году компании разместили порядка 56 тысяч вакансий в сфере машиностроения. За пять лет потребность в новых кадрах у работодателей-отраслевиков выросла на 98%.
В целом прирост потребности в новых кадрах наблюдается последние годы и не спадает. Так, в 2024 году относительно 2023 спрос вырос на 21%, относительно 2022 год – на 32%, относительно 2021 года – на 56%, относительно 2020 – на 73% и, наконец, относительно 2019 – на 98%.
Параллельно росту потребности в новых кадрах работодатели из сферы машиностроения продолжают наращивать и предлагаемую зарплату. Так, если в 2019 году медиана зарплатных предложений составляла 52,2 тысячи рублей, в 2022 году – уже почти 108 тысяч рублей, то на данный момент уже более 150 тысяч рублей. Таким образом, за пять лет средний предлагаемый доход в машиностроении вырос на 188%. В регионах СЗФО самые высокие зарплаты машиностроителям предлагают архангельские работодатели – до 189 тысяч рублей в месяц (наглядно на диаграмме).
География спроса на машиностроителей достаточно разнообразна. В список регионов, на которые приходится 2\3 вакансий от всего объёма спроса в машиностроении, сейчас входят сразу 15 городов и возглавляют этот рейтинг Москва (11%, или более 18 тысяч вакансий с начала года), Петербург (10%, или 16,3 тысячи), Московская область (7%, или 12,4 тысячи вакансий).
Среди регионов-лидеров по доле новых вакансий в машиностроении наибольший рост спроса на кадры наблюдается в Московской области (+32% новых предложений), Удмуртии (+31%) и Ростовской области (+30%).
В Петербурге спрос на кадры в машиностроении за год вырос на 9%. В целом по СЗФО спрос на машиностроителей вырос за год на 25% - работодатели за 9 месяцев искали более 27 тысяч специалистов в сфере машиностроения. Среди других регионов СЗФО наибольший рост спроса на новые кадры зафиксирован у работодателей из Коми (+82% новых вакансий), Архангельской области (+43%), Вологодской области (+35%) и Калининградской области (+31%). А вот в Новгородской области, наоборот, спрос на машиностроителей упал за год (-3%).
На сколько вырос спрос на машиностроителей в регионах СЗФО за год:
|
Регион СЗФО
|
Прирост вакансий за год
|
Диапазон предлагаемых зарплат в машиностроении
|
Санкт-Петербург
|
9%
|
70 000 - 126 437
|
Ленинградская область
|
8%
|
82 000 - 166 667
|
Вологодская область
|
35%
|
125 500 - 183 908
|
Псковская область
|
17%
|
57 471 - 172 414
|
Новгородская область
|
-3%
|
129 943 - 183 908
|
Республика Карелия
|
25%
|
65 000 - 166 667
|
Калининградская область
|
31%
|
67 800 - 172 414
|
Архангельская область
|
43%
|
134 195 - 189 655
|
Республика Коми
|
82%
|
112 356 - 183 908
|
Мурманская область
|
6%
|
91 954 - 172 414
Топ регионов с наибольшей долей вакансий в машиностроении, 2024 год:
|
Регион
|
Диапазон
зарплат
|
Доля вакансий
|
Динамика вакансий
за год
|
Москва
|
85 000 - 147 126
|
11%
|
29%
|
Санкт-Петербург
|
70 000 - 126 437
|
10%
|
9%
|
Московская область
|
74 713 - 137 931
|
7%
|
32%
|
Нижегородская область
|
75 000 - 149 425
|
5%
|
15%
|
Свердловская область
|
66 667 - 140 230
|
4%
|
-7%
|
Татарстан
|
65 000 - 151 724
|
4%
|
22%
|
Башкортостан
|
74 713 - 170 115
|
3%
|
-11%
|
Челябинская область
|
80 460 - 160 920
|
3%
|
-23%
|
Ленинградская область
|
82 000 - 166 667
|
3%
|
8%
Рейтинг самых востребованных в машиностроении в 2024 году возглавила профессия токаря – с января по сентябрь отраслевые компании разместили почти 17 тысяч вакансий для представителей этой профессии. Близко к ним по спросу стоит профессия разнорабочего – для них в сфере тяжёлого машиностроения нашлось 15,6 тысячи вакансий. Примечательно, что доля вакансий именно для разнорабочих год к году выросла сильнее всего, а именно на 3,2 п.п. На третьем месте по спросу в отрасли оказались слесари: 13 тысяч, или 8% вакансий.
Отметим, что рейтинг наиболее востребованных профессий в отрасли тяжёлого машиностроения страны остаётся почти неизменным из года в год, что явно свидетельствует о постоянном спросе и растущей потребности на целый спектр рабочих специальностей.