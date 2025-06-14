За пять месяцев 2025 года грузооборот порта Мурманск уменьшился на 7,7%

По информации, имеющейся в распоряжении Ассоциации морских торговых портов, грузооборот морских портов России за пять месяцев 2025 года уменьшился на 4,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 355,3 млн тонн.

Объём перевалки сухогрузов составил 170,6 млн тонн (-6,0%), в том числе: угля – 78,3 млн тонн (+1,5%), грузов в контейнерах – 23,1 млн тонн (-0,3%), минеральных удобрений – 19,8 млн тонн (+12,1%), зерна – 14,6 млн тонн (-54,2%), чёрные металлы – 10,3 млн тонн (+24,5%), руда – 5,4 млн тонн (+41,3%), грузы на паромах — 3,4 млн тонн (+6,5%).

Объём перевалки наливных грузов составил 184,7 млн тонн (-3,9%), в том числе сырой нефти – 110,8 млн тонн (-3,9%), нефтепродуктов – 53,3 млн тонн (-5,1%), сжиженного газа – 16,2 млн тонн (+0,9%), пищевые грузы – 2,5 млн тонн (-12,0%).

Экспортных грузов перегружено 279,8 млн тонн (-5,3%), импортных грузов – 17,6 млн тонн (+3,9%), транзитных – 30,2 млн тонн (+6,0%), каботажных – 27,7 млн тонн (-15,4%).

Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 36,4 млн тонн (-7,5%), из них объём перевалки сухих грузов составил 9,1 млн тонн (-12,3%), наливных грузов - 27,3 млн тонн (-5,7 %).

Грузооборот порта Мурманск составил 21,0 млн тонн (-7,7%), Сабетта – 12,0 млн тонн (-4,3%), Варандей – 1,6 млн тонн (-25,8%) и Архангельск – 1,0 млн тонн (+3,7%).

Грузооборот снизился во всех бассейнах, кроме Дальневосточного (+2%). В Каспийском бассейне снижение составило 33,4%, в Азово-Черноморском — 10,6%, в Арктическом — 7,5%, в Балтийском — 3%.