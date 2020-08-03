За реализацией всех национальных проектов в Мурманске приглядит координационный совет по социально-экономическому развитию

Во исполнение поручения главы региона Андрея Чибиса в Заполярье создан координационный совет по социально-экономическому развитию Мурманска. Его возглавила заместитель губернатора Оксана Астахова.

«Я прошу Оксану Александровну жестко и четко контролировать реализацию всех национальных проектов в Мурманске, чтобы все было завершено в сроки и с надлежащим качеством. Также необходимо следить за распределением финансирования для своевременного и полноценного обеспечения жизнедеятельности города», - подчеркнул Андрей Чибис.

Первое заседание координационного совета состоится уже на этой неделе.