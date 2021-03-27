За реализацию дополнительных профессиональных программ предусмотрены гранты из бюджета Мурманской области

Образовательные организации, реализующие дополнительные профессиональные программы, могут претендовать на получение гранта из областного бюджета. Об этом говорится в постановлении правительства Мурманской области, подписанном губернатором Андреем Чибисом.

Так, за работу по повышению квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций, расположенных на территории Мурманской области, по актуальным проблемам инклюзивного и специального образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, предусмотрен грант в размере 4,2 млн рублей. При этом четко очерчен круг специальностей для повышения квалификации. Это учителя, учителя-дефектологи, логопеды, социальные педагоги, педагоги-психологи, преподаватели, мастера производственного обучения.

Ещё один грант в размере 1,39 млн рублей может быть предоставлен на переподготовку кадров по специализации «Менеджмент образования».

Претендентами на получение гранта являются бюджетные и автономные образовательные организации, расположенные на территории Мурманской области, реализующие дополнительные профессиональные программы повышения квалификации либо переподготовки кадров.

Гранты предоставляются региональным Министерством образования и науки. С порядком и условиями предоставления грантов можно ознакомиться в приложении к постановлению правительства Мурманской области от 25.03.2021 № 159-ПП.