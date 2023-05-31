За розничную продажу несовершеннолетним тонизирующих напитков в Мурманской области будут штрафовать

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, на заседании Мурманской областной Думы 30 мая в первом чтении был принят закон, устанавливающий административную ответственность за розничную продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе безалкогольных энергетических напитков.

Напомним, ранее на территории региона был введён запрет на продажу детям данной продукции. Парламентарии одобрили законопроект о внесении изменений в существующий закон Мурманской области, в котором за нарушение запрета предлагается накладывать административный штраф на граждан – от трёх тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Закон вступит в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования, сообщает Министерство образования и науки Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru