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Мурманская область. Арктика (16+)20.02.24 11:30

«Zа самбо»: спикер областной Думы подчеркнул значимость создания условий для занятий самбо в школах региона

В Мурманске на базе средней школы №13 прошли курсы повышения квалификации школьных преподавателей физической культуры «Основы методики преподавания самбо при реализации ФГОС в школе». В них приняли участие 24 педагога из 16 муниципальных образований региона. Все они - активисты направления «Самбо в школу» общероссийского проекта «Zа самбо». С приветственным словом к участникам мероприятия обратились председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой и депутат регионального парламента Михаил Павлов.

- Идея о проведении таких курсов возникла в ходе посещения мурманской спортшколы №13 в декабре 2023 года и общения с активом регионального отделения «Всероссийской федерации самбо», - рассказал спикер парламента. - Инициативу поддержали два региональных министерства - спорта и образования, а также Мурманский арктический университет.

Парламентарий подчеркнул, что в этом году региональные власти будут активнее заниматься популяризацией этого отечественного единоборства в школах региона.

- Одно из важных направлений работы – создание условий для занятий самбо, включая приобретение необходимого оборудования и формы для занятий. Такую задачу поставил председатель Общественного совета проекта «Zа самбо», губернатор Андрей Чибис, - отметил председатель областной Думы.

- Важно, чтобы проект «Za самбо» масштабировался, чтобы как можно больше школ в него включались, - сказал Михаил Павлов. - Для этого и проводятся данные курсы. Спасибо всем, кто оказал активную помощь в их организации. Вместе мы сможем сделать национальный вид спроста самбо ещё более популярным и доступным во всей Мурманской области.

По окончании курсов каждый участник получил удостоверение о повышении квалификации из рук министра спорта региона Светланы Наумовой и министра образования и науки Мурманской области Дианы Кузнецовой.

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29492/

 

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