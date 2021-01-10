Заблокированных льдами в Енисейском заливе контейнеровоз «Спарта III» и ледокольный буксир «Кигориак» пришлось выручать «Атомфлоту»ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Чем поразил Главный храм Вооружённых сил РФ отца Сергия и кому он посвятил песню?
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)10.01.21 11:50

За самовольную смену геолокации могут уволить!

С 2021 года российские работодатели получили новые основания для увольнения провинившихся сотрудников. В частности, потерять работу теперь можно за игнорирование звонков работодателя в течение двух суток (48 часов) либо при смене геолокации без предупреждения в случае, если вы работаете дистанцинно.

«Когда работник не выходит на связь с работодателем в течение двух суток — такой проступок будет расцениваться как прогул», —  приводит слова председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Инны Святенко «Парламентская газета». Парламентарий отмечает, что подчиненные теперь обязываются сообщать руководству о смене своей геолокации при дистанционном режиме работы. «Если же он этого не сделал и поехал, например, будучи на «дистанционке» на пляж в Сочи и из-за этого стало страдать качество работы, то сотрудника тоже можно уволить», — отметила она.

Также работодатель может расстаться с сотрудником без его согласия: если подчиненный устраивает саботаж, неоднократно отказывается исполнять законные приказы и распоряжения начальства, затянул со сроками выполнения заданий.

Газета пишет, что к грубым нарушениям, за которые сразу следует увольнение, относятся кражи имущества из офиса, прогул смены, употребление алкоголя либо наркотических препаратов на рабочем месте, а также игнорирование правил охраны труда, по причине чего произошло ЧП.

Менее грубые, но в то же время частые нарушения тоже могут привести к увольнению. Сюда входит: отсутствие на работе без причины более четырёх часов, систематические опоздания, несоблюдение правил служебной безопасности (без ущерба).

Также сотрудника можно уволить за разглашение секретных данных коммерческого характера или государственной тайны (если сотрудник был допущен к ним под подпись).

Несоответствие занимаемой должности также служит основанием для расторжения трудового договора, как и недостаточная квалификация, подтвержденная результатами аттестации.

Сотрудник может оспорить решение руководства об увольнении в судебном порядке в течение месяца после вручения документа о расторжении договора.

Законом Российской Федерации предусмотрены и ситуации, при которых нельзя увольнять. В частности, лишить работы не удастся сотрудника во время его отпуска или в период действия его больничного листа.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда: итоги 2020, прогнозы на 2021
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееАндрей Чибис обсудил с председателем облизбиркома подготовку к грядущим выборам
-

Последние комментарии

Сергей
02.01.21 01:06
Спасибо, Интересная передача. Хорошие вопросы, внятные понятные ответы. С Новым Годом.
Комментарий к новости:ПРОЩЕ ГОВОРЯ: В 2020 году наш регион прошёл проверку на прочность - Руслан Назаров
Олег
31.12.20 10:39
УК "Севжилсервис" повысили стоимость содержания и ремонта сразу на 70 %. Спасибо за подарок к Новому году !
Комментарий к новости:С 1 января 2021 года в Мурманской области увеличится плата за капитальный ремонт домов
Татьяна Ларина
25.12.20 22:40
Помнится всем миром деньги на собор собирали. Ну и как,построили ? Теперь и за спорт можно взяться.
Комментарий к новости:В Мурманске планируется построить уникальный духовно-спортивный центр
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире21:35«Не бойся темноты». Художественный фильм (16+)23:10«Под маской жиголо». Художественный фильм (16+)01:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Величина нового прожиточного минимума больше и действовать будет дольше-PRO Валюту (16+)Доллар подрос, пока рубль отдыхает-PRO Энергетику (18+)Имеющиеся резервы мощности Кольской АЭС являются одним из главных инвестиционных преимуществ Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 30 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Госкомиссия утвердила месторождение «Роснефти» в Карском море-PRO Законы (18+)За самовольную смену геолокации могут уволить!
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика