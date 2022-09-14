За счёт экономии средств: в Мурманской области в 2022 и 2023 годах дополнительно капитально отремонтируют 7 домов

Состоялось очередное заседание комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта многоквартирных домов при министерстве строительства Мурманской области, на котором были рассмотрены заявки о переносе сроков капитального ремонта на более ранний период.

«Комиссия внимательно изучила документы, предоставленные вместе с заявками, и приняла решение провести капитальный ремонт 7 многоквартирных домов в Луостари, Кировске, Кандалакше и Мурманске в 2022 и 2023 годах. В частности, речь идёт о приведении в порядок 5 крыш, замене сетей электроснабжения и водоподогревателя на одном жилом объекте и лифтов в ещё одном доме», – отметил первый заместитель министра строительства Мурманской области и председатель комиссии Алексей Грачиков.

Работы будут проводиться за счёт экономии по результатам конкурсных процедур, отмечает Министерство строительства Мурманской области.