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Мурманская область. Арктика (16+)26.10.22 16:00

За счёт консолидации федерального и регионального бюджетов предприниматели могут получить гранты в три миллиона рублей на развитие фермерского хозяйства

В 2022 году бюджет федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории Мурманской области – более 16 млн рублей из средств федерального и регионального бюджетов.

Об этом сообщила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко на заседании правительства региона, которое состоялось 25 октября. 

Мероприятия реализует АНО «Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной организации и поддержки фермеров Мурманской области». Специалисты организации за 9 месяцев этого года провели 255 консультаций по вопросам развития хозяйств, бухгалтерского учета, налоговой политики, о существующих мерах государственной поддержки в рамках действующих федеральных и региональных программ; оказали помощь в подготовке документов для проведения платежей и отчетности грантополучателей; провели шесть обучающих семинаров.

В 2022 году состоялся конкурсный отбор «Агростартап»: победителю предоставлен грант в 3 млн  рублей. Эти средства предприниматель может потратить на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта по созданию и развитию крестьянского (фермерского) хозяйства по промышленному выращиванию промышленных сортов продовольственного картофеля на территории Мурманской области. Ещё один конкурсный отбор был объявлен 26 сентября, его итоги ещё не подведены. Победитель также получит грант в 3 млн рублей, сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области.

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