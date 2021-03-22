За счёт средств экономии в Мурманской области продолжится модернизация теплоснабжения

Современное оборудование позволяет обеспечивать северян качественными коммунальными услугами и при этом сберегать больше ресурсов. За два года реализация ряда проектов в сфере теплоснабжения в Мурманской области позволила выйти на экономию около 350 млн рублей в год.

Энергосервисные проекты в бюджетной сфере за два года уже дали экономию более 9 млн рублей, а в последствии позволят выйти на сумму порядка 17 млн рублей в год. В результате, к примеру, больницы и учреждения образования смогут экономить на оплате коммунальных услуг, получая их в полном объеме.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, энергосервисный контракт по замене 42 насосов на котельных АО «МЭС» всего за три года позволит достичь экономии более 10 млн кВт*ч.

Так, техническое перевооружение мазутного хозяйства котельной ЗАТО Заозерск (АО «МЭС») – перевод с флотского мазута на топочный – позволяет экономить более 300 млн рублей в год. Эти средства позволять продолжить модернизацию отрасли, заменять устаревшее оборудование для бесперебойного теплоснабжения.