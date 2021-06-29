За счёт средств областного бюджета в этом году будет капитально отремонтирован фасад Мурманской городской поликлиники №1

Более 5,7 млн рублей будет направлено из резервного фонда правительства Мурманской области на выполнение капитального ремонта фасада Мурманской городской поликлиники №1 с осуществлением архитектурно-художественной подсветки здания.

Соответствующее постановление подписал сегодня глава региона Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, работы предусмотрены в рамках плана мероприятий по комплексному благоустройству административного центра «Наш Мурманск» и региональной госпрограммы «Здравоохранение» и будут полностью проведены в этом году.