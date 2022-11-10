За счёт средств регионального бюджета активно идёт капитальный ремонт проблемных крыш в Мурманске

Правительство Мурманской области продолжает оказывать поддержку собственникам многоквартирных домов, в которых конструктивные элементы находятся в критическом состоянии

Первый заместитель министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков и генеральный директор регионального Фонда капремонта Юлия Барсукова проверили ход работ на проспекте Ленина, 29, улицах Володарского, 12 и Сафонова, 26. Именно от жильцов этих домов поступало больше всего жалоб.

«Решения о проведении капитального ремонта этих крыш, которые находились в плачевном состоянии, были приняты по поручению главы региона Андрея Чибиса летом этого года. Фонд капремонта оперативно провел конкурсные процедуры, и подрядчики уже вышли на объекты. Перед ними стоит задача завершить все работы до конца года. Мы в свою очередь держим эти объекты на особом контроле», – отметил Алексей Грачиков.

Жильцы дома №29 на проспекте Ленина жаловались на разрушающийся фасад. Однако в ходе обследования здания выяснилось, что причина кроется в текущей кровле. Жители дома №12 на улице Володарского и без всякого обследования знали, что кровля течёт: протечки в квартирах и подъездах это подтверждают. Но в наиболее удручающем состоянии оказалась крыша дома №26 на улице Сафонова. Из-за многочисленных пробитий кровельного покрытия долгие годы влага попадала на стропильную систему, из-за чего её большая часть прогнила.

Как сообщает региональное Министерство строительства, практически полностью разрушены кирпичная кладка карниза и вентиляционные шахты. Подрядчику предстоит их восстановить, заменить большую часть стропильной системы, мауэрлат, борова и, разумеется, уложить новый утеплитель и кровельное покрытие.

«Объём работ большой. Однако подрядчики активно работают и стремятся завершить всё в срок, разумеется, без ущерба для качества. За этим строго следит и стройконтроль, и наши инженеры, и представители Минстроя», – подчеркнула Юлия Барсукова.

Фото: https://gov-murman.ru