За счёт установки нового оборудования на котельной Заозерска расход мазута сократится более чем на 18%

В рамках контроля прохождения в регионе отопительного сезона 2022/2023 и.о. министра энергетики и ЖКХ Сергей Лупанский с рабочим визитом посетил Заозерск. Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в фокусе внимания – городская мазутная котельная, где завершается масштабная модернизация теплогенерирующего оборудования.

Напомним, объект теплоснабжения 1964 года постройки имел высокую степень износа, значительные теплопотери. На дату начала технического перевооружения водогрейные котлы уже отработали свыше назначенного срока службы – 20 лет, а паровые котлы №2 и №3 свыше двух назначенных сроков службы.

В рамках технического перевооружения заменены 6 котлов (2 паровых и 4 водогрейных), установлены новые сетевые и подпиточные насосы, готовится к внедрению система автоматизации и диспетчеризации.

Все работы идут по графику и будут завершены в конце декабря текущего года.

«У нас многие котельные требуют технического перевооружения и постоянной поддержки. Это одна из тех, в которой этот процесс запущен и уже находится на стадии завершения, – прокомментировал Сергей Лупанский. – По технической части теперь все хорошо, осталось внешний вид привести в порядок».

Кроме того, руководитель профильного ведомства отмерил, что техперевооружение – это не только экономия топлива (более 18%) и как следствие – снижение затрат, но и лучшие условия для сотрудников предприятия.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, все работы выполнены силами и за счёт средств эксплуатирующей организации АО «МЭС».

Фото: https://gov-murman.ru