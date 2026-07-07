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Мурманская область. Арктика (16+)07.07.26 13:00

За семь лет в Мурманской области капитальный ремонт прошёл в 2329 многоквартирных домах

В Мурманской области продолжается масштабная модернизация жилого фонда. Министр строительства региона Александра Карпова вчера на еженедельном оперативном совещании у губернатора Мурманской области Андрея Чибиса рассказала о ходе работ по капитальному ремонту домов.

«В Мурманской области с 2019 года в то числе в рамках народной программы «На Севере – жить!» капитальный ремонт прошёл в 2329 многоквартирных домах. Благодаря проделанной работе было обновлено больше 38% жилого фонда региона и улучшены жилищные условия почти 312 тысяч человек», – отметила Александра Карпова.

Так, в 2025 году благодаря поддержке правительства Мурманской области были капитально отремонтированы рекордные 586 домов, в частности были заменены 258 лифтов и 382 внутридомовые инженерные системы, приведены в порядок 229 крыш и 172 фасада.

В 2026 году в рамках народной программы «На Севере – жить!» масштабная работа по модернизации жилого фонда Мурманской области продолжается. Уже запланировано 2443 вида работ капитального характера в 611 домах Заполярья на общую сумму 8,76 млрд рублей. Работы идут полным ходом.

На сегодняшний день подрядчики уже выполнили капремонт 230 многоквартирных домов. В краткосрочном плане 2026 года в Мурманской области акцент сделан на модернизацию лифтов. Планируется установить 368 единиц нового современного оборудования в 215 домах. На сегодняшний день уже заменены 317 лифтов в 188 домах.

Также в 2026 году приведут в порядок 139 фасадов, 149 крыш, 28 подвалов, 39 фундаментов и заменят 445 внутридомовых инженерных систем, в том числе установят 61 новый теплообменник и модернизируют 60 индивидуальных тепловых пунктов.

Благодаря реновации ЗАТО, инициированной главой региона Андреем Чибисом и поддержанной Президентом России Владимиром Путиным, продолжатся работы по капремонту многоквартирных домов и в гарнизонах Мурманской области. В 2026 году будут приведены в порядок ещё 93 дома, в частности отремонтированы 138 подъездов в 38 домах.

«Темпы работ хорошие. Однако обращаюсь к Фонду капитального ремонта Мурманской области и его подрядчикам с просьбой внимательно следить за прогнозом погоды и перед осадками тщательно укрывать ремонтируемые крыши во избежание залитий», – подчеркнула глава регионального Минстроя.

Андрей Чибис поддержал Александру Карпову, а также попросил специалистов на особом контроле держать работы по замене лифтового оборудования и в случае срыва сроков незамедлительно принимать меры в отношении подрядчика вплоть до приостановления действия контракта.

В обсуждении вопроса принял участие председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

  - В этом году темпы не снижаются - запланирован ещё более масштабный объём работ, часть из них выполнена - отметил спикер Думы. - Важно обеспечивать качество и сроки ремонта, чтобы люди ощущали минимум неудобств. В ходе своих рабочих поездок в закрытые территориально-административные образования в первую очередь посещаю объекты, где ведутся ремонтные работы. Везде видна высокая активность и заинтересованность подрядчиков выполнить все в срок и качественно. Для жителей важен не только красивый внешний вид, но и эффективное решение многолетних проблем домов. Поэтому идёт обновление энергетической и коммунальной инфраструктуры. Приступили к таким уникальным и сложным объектам, как например, Циркульный дом Полярном. Объём работ здесь серьёзный, на подрядчике лежит большая ответственность, здание является своего рода «визитной карточкой» города воинской славы, но уверен, что жители города в итоге получат замечательный подарок. В рамках реновации ЗАТО предусмотрено 268 видов работ.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/570657/#&gid=1&pid=5

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