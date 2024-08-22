Мурманская область. Арктика (16+)22.08.24 13:00
За семь месяцев 2024 года на сети железных дорог Мурманской области погружено 8,7 млн тонн удобрений (+4,7%)
Экспортные перевозки удобрений по сети ОАО «Российские железные дороги» в январе-июле 2024 года увеличились на 17,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 19,7 млн тонн.
Как сообщает телеграм-канал РЖД, большая часть из них была перевезена в направлении портов: Северо-Запада (14,3 млн тонн, +26,6%), Юга (2,3 млн тонн, +7,5%), Дальнего Востока (92,6 тысячи тонн, рост в 2,2 раза).
Всего за семь месяцев на сети железных дорог погружено 39,5 млн тонн удобрений, что на 8,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Регионами-лидерами названы Пермский край (10,7 млн тонн, рост в 1,3 раза), Мурманская область (8,7 млн тонн, +4,7%), Новгородская область (3,1 млн тонн, +9,6%).
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Последние комментарии
SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Клавдия
01.08.24 16:22
Площадку построили, а ограждение нет((( малышам преграды нет, рядом ездят машины((((
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