За семь месяцев 2024 года на сети железных дорог Мурманской области погружено 8,7 млн тонн удобрений (+4,7%)

Экспортные перевозки удобрений по сети ОАО «Российские железные дороги» в январе-июле 2024 года увеличились на 17,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 19,7 млн тонн.

Как сообщает телеграм-канал РЖД, большая часть из них была перевезена в направлении портов: Северо-Запада (14,3 млн тонн, +26,6%), Юга (2,3 млн тонн, +7,5%), Дальнего Востока (92,6 тысячи тонн, рост в 2,2 раза).

Всего за семь месяцев на сети железных дорог погружено 39,5 млн тонн удобрений, что на 8,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Регионами-лидерами названы Пермский край (10,7 млн тонн, рост в 1,3 раза), Мурманская область (8,7 млн тонн, +4,7%), Новгородская область (3,1 млн тонн, +9,6%).