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Мурманская область. Арктика (16+)05.08.25 17:30

За семь месяцев 2025 года меры поддержки по профессиональной ориентации получили 400 жителей города атомщиков

С начала 2025 года в Полярнозоринский кадровый центр за содействием в трудоустройстве обратились 417 человек, в том числе 146 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

Признано безработными 159 человек. Оказано содействие в трудоустройстве с начала 2025 года 122 северянам – 45,3% от числа обратившихся граждан.

Как следует из экспресс-информация основных показателей рынка труда г. Полярные Зори, по состоянию на 1 августа текущего года центром занятости города зарегистрированы 69 безработных граждан. Соответственно уровень регистрируемой безработицы составляет 0,7 % к численности трудоспособного населения. Всего на отчётную дату зарегистрировано 102 человека, ищущих работу.

За январь-июль 2025 года предприятиями и организациями в службу занятости заявлено 382 вакансии. На 1 августа в Полярнозоринском кадровом центре зарегистрировано 139 вакансий, из них 88 - по рабочим профессиям. Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда составил 0,7 человек на одну вакансию. В настоящее время востребованы: преподаватели, медицинские работники, инженеры, механики, слесари, водители, продавцы, официанты, подсобные рабочие.

В январе-июле 2025 года меры поддержки по профессиональной ориентации получили 400 граждан, по социальной адаптации 35 человек, по психологической поддержке 38 человек, по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности - 16 человек, по информированию о положении на рынке труда - 156 граждан. В общественных работах приняли участие 30 человека, в том числе в рамках проекта «Работа рядом» - 12 безработных граждан, 110 подростков и 1 студент.

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