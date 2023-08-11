За семь месяцев текущего года по сети ОЖД количество перевозок гружёных контейнеров выросло на 17,2%

Перевозки гружёных и порожних контейнеров по сети Октябрьской железной дороги (ОЖД) во всех видах сообщения в январе-июле 2023 года увеличились на 5,7% и составили 426 тысяч ДФЭ (TEU).

Как сообщает пресс-служба ОЖД, за семь месяцев текущего года количество гружёных контейнеров выросло на 17,2% и достигло 229,5 тысячи TEU. В них перевезено 4,4 млн тонн грузов (+33,7%), в том числе: бумаги — 47,9 тысячи TEU (+7,9% к аналогичному периоду прошлого года); химических и минеральных удобрений — 46,1 тысячи TEU (рост в 3 раза); лесных грузов — 25,6 тысячи TEU (рост в 1,6 раза); остальных продовольственных товаров — 17,6 тысячи TEU (+23,6%); строительных грузов — 11,1 тысячи TEU (+25,8%); автомобилей и комплектующих — 10,1 тысячи TEU (рост почти в 2 раза); цветных металлов — 5,9 тысячи тонн (+7,6%); нефти и нефтепродуктов — 4,6 тысячи TEU (+22,7%); картофеля, овощей и фруктов — 4,3 тысячи TEU (рост в 1,8 раза); промышленного сырья и формовочных материалов — 2,3 тысячи TEU (+11,7%); чёрных металлов — 2,2 тысячи TEU (+24,4%).