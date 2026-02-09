Сегодня на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис поздравил учёных, преподавателей, аспирантов и студентов с Днём науки и подчеркнул, что Мурманская область – регион, где научные исследования напрямую связаны с вопросами устойчивого развития Арктики, освоения морей и биоресурсов, экологии, климата, энергетики, новых материалов и технологий.

Губернатор подчеркнул, что на территории области действуют 33 научно-исследовательские организации. Регион занимает второе место среди Арктических зон Росси по количеству учёных. Учёные КНЦ входят в топ-25 самых цитируемых в мире.

Как отметил Андрей Чибис, за шесть лет финансирование из областного бюджета на развитие науки увеличено в 53 раза: в 2019 году – 2,6 млн, в 2025 – 138,5 млн рублей.

«Мы вводим различные меры поддержки: от грантов и стипендий до социальных программ, например участие в программе «Свой дом в Арктике» и компенсации расходов на аренду жилья. С 2019 года мерами поддержки охвачено более 700 учёных региона. Особое внимание уделяем молодым исследователям. Для них учреждены ежемесячные именные и специальные стипендии в размере 15 и 20 тысяч рублей. В этом году награждение состоится 12 февраля в КНЦ на торжественном мероприятии, посвящённом Дню российской науки», – сообщил Андрей Чибис.

Губернатор сообщил, что благодаря системной поддержке Правительства Мурманской области и развитию партнерства с промышленными предприятиями, а также по результатам конкурсных отборов в 2025 году в науку региона привлечено более 1 млрд рублей.

В числе важнейших достижений глава региона отметил открытие 15 новых минералов и разработку совместно с коллегами из других научных организаций композита для защиты космических кораблей от радиации. Кроме того, научное сообщество региона пополнилось академиком, членом-корреспондентом РАН, двумя докторами и девятью кандидатами наук.

Основными базами исследований являются КНЦ и Мурманский арктический университет, на базе которого создаётся студенческий кампус при поддержке Президента России Владимира Путина.

«По итогам нашей встречи с главой государства в рамках Международного арктического форума были поддержаны ключевые решения для развития науки в регионе и Арктике. Среди них: создание научного кластера в академгородке Апатитов – финансирование в размере 500 миллионов рублей уже подтверждено; капитальный ремонт зданий и благоустройство территории Полярно-альпийского ботанического сада-института в Кировске. Кроме того, КНЦ включён в структуру научного центра мирового уровня по направлению «Рациональное использование редкометалльногосырья», – напомнил губернатор.

