За советами по работе россияне чаще обращаются к коллегам, чем к начальству

«Мы делаем общее дело», — россияне не боятся консультироваться у сослуживцев и начальства. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из всех округов страны.

Никогда не обращаются за консультациями к коллегам 7% россиян, к непосредственному руководителю — 14%. Среди россиян старше 45 лет таковых 9 и 17% соответственно: судя по комментариям, чаще за консультацией обращаются к ним. Однако не всегда отсутствие обращений за помощью — следствие самостоятельности и высокой компетентности. Часть сотрудников не просит помощи, опасаясь негативных последствий для карьеры. Другие не считают коллег и руководство профессионалами.

Впрочем, для большинства россиян консультация у сослуживцев и непосредственного начальства — явление привычное: к коллегам обращаются 88% работающих, к непосредственному руководителю — 78%. Женщины запрашивают помощь чаще мужчин. Молодые специалисты — чаще опытных коллег.

Время проведения опроса: 12—21 сентября 2023 года.