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Мурманская область. Арктика (16+)08.07.20 17:25

За строительство порта «Лавна» хотел взяться всего один подрядчик из Турции, но и тот слетел

ООО «Морской торговый порт Лавна» признало несостоявшимся конкурс на заключение контракта на разработку документации и строительство специализированного комплекса перегрузки угля «Лавна» в порту Мурманска, следует из материалов электронной торговой площадки группы «Газпромбанка».

Из протокола конкурсной комиссии следует, что единственным участником конкурса стала компания «Ямата Ятырым Иншаат Туризм ве Тиджарет Аноним Ширкети» (г.Стамбул, Турция). Однако заявка компании была оформлена с нарушениями и поэтому отклонена.

Как сообщалось, начальная (максимальная) цена договора составляла 20 млрд 150,12 млн рублей. Договор планировалось подписать не позднее 21 июля.

Как пишет «Интерфакс», в конкурсной документации отмечалось, что у подрядчика с 2017 года должен быть опыт выполнения аналогичных работ на сумму не менее 5 млрд рублей (без учёта НДС).

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