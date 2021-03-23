За строительством моста в Полярном можно следить онлайн

В Полярном в рамках государственной программы «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона» продолжается строительство пешеходного моста, который должен связать улицы Душенова и Моисеева.

«Работы на объекте ведутся активно без выходных. Уже готовы под устройство пролёты 1-й и 5-й опор моста. На оставшихся трёх выполняется обвязка арматуры под бетонирование. На стройплощадке ждут прибытие пролётов», – отметил вице-губернатор – министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский.

Как сообщает региональное Министерство строительства, теперь за ходом работ на объекте можно следить онлайн на сайте администрации ЗАТО Александровск, перейдя по ссылке.