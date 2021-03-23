Мурманская область. Арктика (16+)23.03.21 16:00
За строительством моста в Полярном можно следить онлайн
В Полярном в рамках государственной программы «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона» продолжается строительство пешеходного моста, который должен связать улицы Душенова и Моисеева.
«Работы на объекте ведутся активно без выходных. Уже готовы под устройство пролёты 1-й и 5-й опор моста. На оставшихся трёх выполняется обвязка арматуры под бетонирование. На стройплощадке ждут прибытие пролётов», – отметил вице-губернатор – министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский.
Как сообщает региональное Министерство строительства, теперь за ходом работ на объекте можно следить онлайн на сайте администрации ЗАТО Александровск, перейдя по ссылке.
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