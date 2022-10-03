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Мурманская область. Арктика (16+)03.10.22 09:00

За сутки активных боевых действий на Николаево-Криворожском направлении подразделениями российских войск уничтожено 43 украинских танка, 89 единиц другой военной техники и свыше 400 украинских военнослужащих

Наиболее активные наступательные действия силами до шести батальонов ВСУ, в том числе двух танковых, велись в направлении населённого пункта Давыдов Брод. Одновременно, двумя усиленными батальонными тактическими группами ВСУ велось наступление на позиции российских войск в районах населённых пунктов Брускинское и Костромка. В результате упорной обороны и массированных огневых ударов российских войск наступление противника в данном районе сорвано. Уничтожен 31 танк, 78 единиц специальной техники и более 240 украинских военнослужащих.

Министерство обороны Российской Федерации 2 октября опубликовало очередную сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию.

На Купянском направлении в районе населённых пунктов Синьковка и Петропавловка Харьковской области ракетными ударами по районам сосредоточения 92-й и 14-й механизированных бригад ВСУ уничтожены свыше 100 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники.

На Краснолиманском направлении в результате ударов авиации ВКС России в районе населённого пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики по подразделениям ВСУ потери противника составили более 200 военнослужащих, 320 ранеными, уничтожено 10 танков и 25 боевых машин пехоты.

На Николаево-Криворожском направлении киевским режимом была осуществлена попытка наступления одновременно на николаевском, андреевском и криворожском тактических направлениях.

Наиболее активные наступательные действия силами до шести батальонов ВСУ, в том числе двух танковых, велись в направлении населённого пункта Давыдов Брод. Одновременно, двумя усиленными батальонными тактическими группами ВСУ велось наступление на позиции российских войск в районах населённых пунктов Брускинское и Костромка. В результате упорной обороны и массированных огневых ударов российских войск наступление противника в данном районе сорвано. Уничтожен 31 танк, 78 единиц специальной техники и более 240 украинских военнослужащих.

Всего за сутки активных боевых действий на Николаево-Криворожском направлении подразделениями российских войск уничтожено 43 украинских танка, 89 единиц другой военной техники и свыше 400 украинских военнослужащих.

По уточненным данным, в результате высокоточного ракетного удара ВКС России 29 сентября по зданию управления Службы безопасности Украины в городе Днепропетровск уничтожены более 35-ти сотрудников СБУ, в том числе иностранных советников. Около сорока сотрудников СБУ числятся пропавшими без вести.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки нанесено поражение 51-му артиллерийскому подразделению на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 178-ми районах.

Поражены: командно-наблюдательный пункт батальона 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населённого пункта Белая Криница Херсонской области, пункты временной дислокации 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Архангельское Херсонской области, 14-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Двуречная и Кутьковка Харьковской области, а также база подготовки 9-го полка нацгвардии Украины в Запорожье. Уничтожено 7 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Садовод Харьковской области, Калиновка Николаевской области, Зализничное, Ровнополье и Общее Запорожской области, Краматорск и Вольное Поле Донецкой Народной Республики. В районе населённого пункта Новая Калуга Херсонской области уничтожен радиолокатор наведения зенитного ракетного комплекса «С-300».

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Ольгинка, Новопетриковка, Кирилловка Донецкой Народной Республики, Садок, Борозенское, Старица, Шевченковка и Осокоровка Херсонской области. В районах населённых пунктов Новая Каховка, Берислав, Весёлое и Брилёвка Херсонской области уничтожено в воздухе 22 снаряда американской реактивной системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, над населённым пунктом Брилевка Херсонской области сбита баллистическая ракета «Точка-У».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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