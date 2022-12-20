За сутки на Донецком направлении уничтожены более 130 украинских военнослужащих, два танка, три боевых бронированных машины и три автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении огнём артиллерии нанесено поражение подразделениям ВСУ, сосредоточенным в районах Стельмаховка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и в районе Серебрянского лесничества. Кроме того, в районе населённого пункта Розовка Луганской Народной Республики, уничтожено четыре украинские диверсионные группы. Общие потери противника на Красно-Лиманском направлении составили до 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.

Министерства обороны Российской Федерации 19 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении в результате огневого налёта российской артиллерии по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в районах населённых пунктов Ивановка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики уничтожены более 20 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении огнём артиллерии нанесено поражение подразделениям ВСУ, сосредоточенным в районах Стельмаховка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и в районе Серебрянского лесничества. Кроме того, в районе населённого пункта Розовка Луганской Народной Республики, уничтожено четыре украинские диверсионные группы. Общие потери противника на Красно-Лиманском направлении составили до 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.

На Донецком направлении в результате наступательных действий российские войска заняли более выгодные рубежи. Артиллерийским огнём сорваны попытки противника провести разведку боем позиций российских войск в направлении населённых пунктов Спорное, Новгородское, Водяное, Ленинское и Невельское Донецкой Народной Республики.

За сутки на Донецком направлении уничтожены более 130 украинских военнослужащих, два танка, три боевых бронированных машины и три автомобиля.

На Южно-Донецком направлении огнём артиллерии и активными действиями российских войск нанесено поражение ротным тактическим группам 72-й механизированной бригады и 108-й бригады территориальной обороны ВСУ, предпринявших безуспешные попытки атаковать в районах населённых пунктов Новомихайловка, Владимировка и Новоселка Донецкой Народной Республики.

В районе населённого пункта Никольское Донецкой Народной Республики уничтожено две диверсионные группы ВСУ. Общие потери противника на данном направлении составили до 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три пикапа.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации поражены пункты временной дислокации подразделений 61-й пехотно-егерской бригады, 124-й бригады территориальной обороны, а также группы центра специальных операций «Юг» ВСУ в районах населённых пунктов Константинополь Донецкой Народной Республики, Херсон и Велетенское Херсонской области.

Кроме того, нанесено поражение 56 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 139 районах.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Меловатка, Площанка, Нижняя Дуванка Луганской Народной Республики, Волноваха, Николаевка Донецкой Народной Республики, Приютное Запорожской области и Каиры Херсонской области.

Кроме того, перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган» в районах населённых пунктов Сладкое, Дебальцево Донецкой Народной Республики, Кременная Луганской Народной Республики и Любимовка Запорожской области.

В воздушном пространстве Белгородской области сбито четыре американские противорадиолокационные ракеты «HARM».

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