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Мурманская область. Арктика (16+)05.02.23 09:00

За сутки на Красно-Лиманском направлении уничтожены свыше 100 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» и гаубица Д-30

Министерство обороны Российской Федерации 4 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

 На Купянском направлении в результате наступательных действий подразделений «Западной» группировки войск противник выбит с западных окраин населённого пункта Двуречное Харьковской области.

Ударами армейской авиации и огнём артиллерии нанесено поражение формированиям 92-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Крахмальное и Берестовое Харьковской области. Уничтожены более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении продолжены наступательные действия подразделений группировки войск «Центр».

В районах населённых пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Серебрянка и Григоровка Донецкой Народной Республики нанесено комплексное огневое поражение по скоплениям живой силы и техники 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ.

За сутки на данном направлении уничтожены свыше 100 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» и гаубица Д-30.

На Донецком направлении в ходе наступательных действий подразделениями «Южной» группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции.

В результате огня артиллерии и активных действий группировки войск за сутки уничтожены до 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица «МСТА-Б», самоходная гаубица «Акация» и боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

В районах населённых пунктов Краматорск и Угледар Донецкой Народной Республики уничтожено два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Кроме того, в районах населённых пунктов Марково, Тихоновка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики уничтожены радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях в результате огня артиллерии подразделений группировки войск «Восток» за сутки уничтожены более 35 украинских военнослужащих, один танк, два бронетранспортера, а также две гаубицы МСТА-Б в районах населённых пунктов Пречистовка и Ильинка Донецкой Народной Республики.

На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожена боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» в районе населённого пункта Новокаиры Херсонской области. Также уничтожен склад боеприпасов в районе населённого пункта Токаревка Херсонской области.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 92-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 108-ми районах.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено тринадцать беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Райгородка, Белогоровка, Кременная, Голиково, Краснореченское Луганской Народной Республики, Александровка, Новоселовка, Старомайорское Донецкой Народной Республики, Малая Токмачка, Степановка Запорожской области и Тягинка Херсонской области.

Кроме того, сбито четыре реактивных снаряда систем залпового огня «Ольха» и «HIMARS», а также одна тактическая ракета «Точка-У» в районах населённых пунктов Оборотновка, Гончаровка Луганской Народной Республики и Терны Донецкой Народной Республики».

 

Фото: https://vk.com/mil

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