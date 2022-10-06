За сутки на Николаево-Криворожском направлении потери ВСУ составили более 230 человек личного состава

Уничтожено шесть складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населённых пунктов Андреевка и Вишневое Запорожской области, Белокузьминовка Донецкой Народной Республики и Новоалександровка Николаевской области. В Николаевской области высокоточным ударом оперативно-тактической ракеты «Искандер» по военному аэродрому Вознесенск уничтожен ангар с беспилотными летательными аппаратами «Байрактар ТБ-2».

Министерство обороны Российской Федерации 5 октября опубликовало очередную сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию.

На Купянском направлении, в районах населённых пунктов Шиповатое, Шевченково и Петровка Харьковской области, ракетными ударами по подразделениям первого эшелона и резервов 92-й механизированной бригады ВСУ уничтожены до 100 военнослужащих и 13 единиц военной техники.

В ходе боевых действий в районах населённых пунктов Першотравневое и Орлянское Харьковской области потери 14-й механизированной бригады ВСУ составили 15 военнослужащих убитыми и до 40 ранеными, семь боевых бронированных машин и пять пикапов с крупнокалиберными пулемётами.

На Краснолиманском направлении в районах населённых пунктов Дружелюбовка Харьковской области и Редкодуб Донецкой Народной Республики нанесено массированное огневое поражение живой силе и технике 93-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожены более 90 украинских военнослужащих и семь единиц бронетехники.

Кроме того, огнём артиллерии в районах населённых пунктов Ямполовка и Торское Донецкой Народной Республики уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы общей численностью 21 боевик.

На Лисичанском направлении в результате огневого поражения позиций 54-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка, Спорное и Яковлевка уничтожены до 70 боевиков, один танк, три боевые бронированные машины и шесть пикапов с крупнокалиберными пулемётами.

В результате ракетного удара по подразделениям 102-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Ровнополье Запорожской области уничтожены до 30-ти боевиков и семь единиц автомобильной техники.

На Андреево-Криворожском направлении подразделения российской армии удерживают занимаемые позиции, отражая атаки превосходящих сил противника. В ходе боевых действий в районе Новой Каменки Херсонской области за сутки были уничтожены до 30-ти националистов, два танка и четыре боевые машины пехоты.

В результате массированных ударов ВКС России по подразделениям 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населённого пункта Давыдов Брод и 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Дудчаны Херсонской области уничтожены более 120-ти военнослужащих, два танка и восемь боевых бронированных машин украинских вооруженных сил.

Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении потери противника составили более 230 человек личного состава, четыре танка, 18 боевых бронированных машин, две самоходные гаубицы «Гвоздика», два миномета и 20 автомобилей.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены 10 пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Купянск Харьковской области, Благодатовка, и Белогорка Херсонской области, Калиновка и Мураховка Николаевской области, Новый Комар, Красногоровка и Дружковка Донецкой Народной Республики, пункты временной дислокации 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населённого пункта Калининдорф Херсонской области, а также подразделения иностранных наёмников и националистические формирования в районе населённого пункта Константиновка Донецкой Народной Республики и города Харьков.

Уничтожено шесть складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населённых пунктов Андреевка и Вишневое Запорожской области, Белокузьминовка Донецкой Народной Республики и Новоалександровка Николаевской области.

В Николаевской области высокоточным ударом оперативно-тактической ракеты «Искандер» по военному аэродрому Вознесенск уничтожен ангар с беспилотными летательными аппаратами «Байрактар ТБ-2».

Также в районе населённого пункта Мураховка Николаевской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы (AN/TPQ-36) производства США.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Нововладимировка Николаевской области сбит МиГ-29 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Граково Харьковской области, Новочервоное Луганской Народной Республики, Старомайорское, Урожайное и Докучаевск Донецкой Народной Республики.

Кроме того, за сутки в воздухе уничтожено 15 снарядов американской реактивной системы залпового огня «HIMARS» в районах населённых пунктов Коробки, Веселое, Антоновка, Новая Каховка, Токаревка и Раковка Херсонской области, один снаряд реактивной системы залпового огня «Ольха» в районе населенного пункта Новая Каховка и две противорадиолокационные ракеты «HARM» в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области.

Киевский режим продолжил обстрелы территории Запорожской атомной электростанции. Артиллерией ВСУ за сутки было выпущено более 43-х снарядов по северной окраине города Энергодар и территории, прилегающей к атомной станции.

Удары наносились из подконтрольного ВСУ населенного пункта Марганец Днепропетровской области.

Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены.

Радиационная обстановка на атомной электростанции в норме».

Фото и видео: https://vk.com/mil