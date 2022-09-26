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Мурманская область. Арктика (16+)26.09.22 09:00

За сутки на Николаево-Криворожском направлении потери ВСУ составили свыше 110 человек убитыми и ранеными

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражено: командный пункт батальона 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе города Николаев, пункты временной дислокации иностранных наёмников и 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ на западной окраине города Запорожье и в районе Дружковки Донецкой Народной Республики, а также 33 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 178-ми районах.

Министерство обороны Российской Федерации 25 сентября опубликовало очередную сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. Ракетным ударом по пункту временной дислокации иностранных наёмников в районе города Запорожье ликвидированы до ста боевиков и 15 единиц военной техники.

Ударом высокоточного оружия ВКС России по пункту ремонта и восстановления техники 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Анновка Донецкой Народной Республики уничтожены до 50-ти боевиков и 28 единиц военной техники.

Сосредоточенными огневыми ударами российской артиллерии сорваны попытки наступления 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в направлении населённого пункта Марьинка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 50-ти боевиков.

В результате высокоточных ударов ВКС России по пунктам постоянной дислокации и узлу связи 46-й аэромобильной и 60-й пехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Безыменное, Миролюбовка и Осокоровка Херсонской области, уничтожены до 30-ти боевиков и пять единиц военной техники. Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении потери ВСУ составили свыше 110 человек убитыми и ранеными, а также 13 единиц военной техники.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражено: командный пункт батальона 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе города Николаев, пункты временной дислокации иностранных наёмников и 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ на западной окраине города Запорожье и в районе Дружковки Донецкой Народной Республики, а также 33 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 178-ми районах.

В районе населённого пункта Явкино Николаевской области поражена на огневой позиции пусковая установка РСЗО «HIMARS».

В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражено семь артиллерийских взводов на огневых позициях 57-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой, 24-й механизированной бригад ВСУ и 102-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Любимовка Днепропетровской области, Марково, Майское Донецкой Народной Республики, Шевченково Николаевской области, Затишье и Ровнополье Запорожской области.

Кроме того, уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в районе населённого пункта Новосёловка Запорожской области, два склада боеприпасов в районах Антоновки и Андреевки Донецкой Народной Республики, радиолокационная станция ПВО в районе Красноармейска Донецкой Народной Республики, а также потоплен бронированный катер типа «Гюрза» военно-морских сил Украины в районе порта Очаков.

Истребительной авиацией ВКС России в районах населённых пунктов Новоукраинка и Баштанка Николаевской области сбито два самолёта МиГ-29 воздушных сил Украины, переоборудованные под применение американских противорадиолокационных ракет «HARM».

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 12 беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Ясиноватая, Старомлиновка, Новотроицкое, Кирилловка, Егоровка Донецкой Народной Республики, Маячка Запорожской области, Давыдов Брод, Малокаховка, Чаривное и Михайловка Херсонской области.

Также перехвачены в воздухе: 21 снаряд реактивных систем залпового огня, в том числе 18 реактивных снарядов «HIMARS» в районах населённых пунктов Новая Каховка Херсонской области и Валерьяновка Донецкой Народной Республики и три реактивных снаряда «Ольха» в районах населённых пунктов Гусельское и Нескучное Донецкой Народной Республики.

В районе Новой Каховки Херсонской области и Сватово Луганской Народной Республики сбиты три американские противорадиолокационные ракеты «HARM».

…Киевский режим продолжал провокации в районе Запорожской атомной электростанции. Артиллерией ВСУ в очередной раз обстреляны жилые кварталы города Энергодар и территория, прилегающая к атомной станции. За сутки украинской артиллерией выпущено 59 снарядов.

Четыре из них разорвались в районе улицы Казачья города Энергодар, один попал в водоканал рядом с атомной электростанцией.

Обстрелы велись из районов населённых пунктов Марганец и Никополь Днепропетровской области, подконтрольных ВСУ. Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены.

Кроме того, предотвращены попытки ВСУ нанести удары по территории АЭС восемью «дронами-камикадзе». Все украинские беспилотные летательные аппараты были сбиты за пределами территории атомной станции.

Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме.

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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