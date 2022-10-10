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Мурманская область. Арктика (16+)10.10.22 09:00

За сутки на Николаево-Криворожском направлении потери ВСУ составили свыше 200 украинских военнослужащих

В результате высокоточного удара ВКС России в районе Березнеговатое Николаевской области уничтожен склад боеприпасов 61-й пехотной бригады ВСУ, на котором хранилось более двухсот ракет к американским реактивным системам залпового огня «HIMARS», а также «Ураган».

Министерство обороны Российской Федерации 9 октября опубликовало очередную сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию.

На Купянском направлении противник силами двух батальонов 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ, усиленных иностранными наемниками, предпринимали безуспешные попытки прорыва обороны российских войск в направлении населенных пунктов Кисловка Харьковской области и Куземовка Луганской народной республики. Все атаки противника отражены. Уничтожены более 50-ти украинских военнослужащих, один танк и девять боевых бронированных машин.

Кроме того, в результате огневого поражения выдвигавшихся резервов 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Загоруйковка Харьковской области российскими войсками уничтожены около 60 украинских военнослужащих, два танка и три бронеавтомобиля.

На Краснолиманском направлении ВСУ вели разведку переднего края обороны российских войск и активных наступательных действий не предпринимали.

В районах населённых пунктов Нововодяное, Кармазиновка и Макеевка Луганской народной республики обнаружены и огнём артиллерии уничтожено четыре украинские диверсионно-разведывательные группы. Ликвидированы 17 боевиков, два пикапа с крупнокалиберными пулемётами и один автомобиль.

На Луганском направлении отбиты атаки противника в районах населённых пунктов Верхнекаменка и Белогоровка Луганской народной республики, Спорное, Берестовое, Яковлевка, Соледар, Артемовск и Зайцево Донецкой Народной республики. Уничтожены свыше 120 украинских военнослужащих, три танка, семь боевых бронированных машин и 11 автомобилей.

На Запорожском направлении противник предпринимал безуспешные попытки наступления на позиции российских войск в районах населённых пунктов Октябрьское, Нескучное и Егоровка Донецкой Народной республики. Все атаки подразделениями российских войск отражены. Уничтожены около 100 военнослужащих ВСУ, два танка, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей.

Высокоточным оружием ВКС России нанесены удары по пунктам временной дислокации подразделений иностранных наёмников «Иностранный легион» на острове Хортица и бригады специального назначения «Барс» МВД Украины в районе города Запорожье.

На Николаево-Криворожском направлении в результате понесенных значительных потерь в живой силе и технике противник масштабных наступательных действий не предпринимал. По уточненным данным, только безвозвратные потери личного состава 96-го и 98-го батальонов 60-й пехотной бригады ВСУ и 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, действовавших на Криворожском направлении, превысили 30 процентов списочной численности.

В районе населённого пункта Новая Каменка Херсонской области в результате сосредоточенных ударов российской артиллерии по выдвигавшейся колонне 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ сорвана попытка сосредоточения войск противника.

Также нанесено поражение пяти колоннам, живой силе, военной технике и артиллерии украинских войск на огневых позициях в районах населённых пунктов Червоное, Нововоскресенское и Петропавловка Херсонской области.

Потери ВСУ на данном направлении составили более 80-ти украинских военнослужащих убитыми, два танка, 22 боевые бронированные машины, семь боевых машин пехоты. Уничтожена польская самоходная артиллерийская установка «Краб», две американских гаубицы М777 и четыре автомобиля.

На Андреевском направлении российскими войсками отражены атаки двух мотопехотных рот ВСУ из районов населённых пунктов Белогорка и Давыдов Брод Херсонской области. Уничтожены до 90 украинских военнослужащих, один танк, 12 боевых бронированных машин и три автомобиля.

В результате высокоточного удара ВКС России в районе Березнеговатое Николаевской области уничтожен склад боеприпасов 61-й пехотной бригады ВСУ, на котором хранилось более двухсот ракет к американским реактивным системам залпового огня «HIMARS», а также «Ураган».

Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении потери ВСУ составили свыше 200 украинских военнослужащих, три танка, 41 боевая бронированная машина, три орудия и 7 автомобилей.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены пункты управления 14-й механизированной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 9-го полка национальной гвардии Украины в районах населённых пунктов Редкодуб Харьковской области, Дробышево Донецкой Народной Республики и Зализничное Запорожской области, а также 47-ми артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 163-х районах.

Уничтожено четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населённых пунктов Новоалександровка Херсонской области, Вольное Поле Донецкой Народной Республики, Зализничное Запорожской области и на восточной окраине города Запорожья.

В районах населённых пунктов Кирово и Дробышево Донецкой Народной Республики уничтожены две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы (AN/TPQ-37).

Истребительной авиацией ВКС России сбит самолёт Су-24 воздушных сил Украины в районе населённого пункта Доброе Николаевской области и ударный украинский вертолёт Ми-24 в районе населнного пункта Миролюбовка Херсонской области.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено шесть беспилотных летательных аппаратов, в том числе один «Байрактар-ТБ2», в районах населенных пунктов Снегиревка Николаевской области, Новомихайловка, Новомайорское и Благовещенка Донецкой Народной Республики и Устиновка Харьковской области.

Также сбито четыре снаряда американской реактивной системы залпового огня «HIMARS» в районе населённого пункта Новая Каховка Херсонской области и пять снарядов РСЗО «Ураган» и «Ольха» в районах населённых пунктов Ольховатка Харьковской области и города Донецк».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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