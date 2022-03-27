«Подразделения российских Вооруженных сил ведут боевые действия за овладение населенным пунктом Новомихайловка. В ходе дневных боев уничтожены более 30 военнослужащих 54 механизированной бригады украинских вооруженных сил, 6 бронеавтомобилей и батарея полевой артиллерии 46-го отдельного штурмового батальона, - сообщил вчера вечером во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. – Продолжается наступление на хорошо укрепленные бетонными сооружениями долговременные опорные пункты в Новоселовке и Новобахмутовке.

На данном направлении уничтожены до 50 украинских военнослужащих 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. Подавлено 7 долговременных огневых точек и 5 бронеобъектов в защищенных укрытиях.

За сутки оперативно-тактической и армейской авиацией поражён 91 военный объект Украины. Среди них: два командных пункта, 11 полевых складов с вооружением и боеприпасами, две станции РЭБ, а также 20 опорных пунктов подразделений украинских вооруженных сил и 52 района сосредоточения боевой техники.

Российскими средствами ПВО над населенным пунктом Старая Басань сбит в воздухе украинский вертолёт Ми-24. В течение дня уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над Балаклеей, Киевом, Черниговом. Также уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат, приближавшийся к Севастополю в воздушном пространстве над Чёрным морем.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 271 беспилотный летательный аппарат, 1627 танков и других боевых бронированных машин, 167 установок реактивных систем залпового огня, 669 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1474 единицы специальной военной автомобильной техники.

В течение последних дней многим российским гражданам поступали фейковые телефонные звонки, в которых голос автоответчика сообщал о якобы вызове их в военный комиссариат. Хочу подчеркнуть, - все подобные звонки осуществляются с территории Украины и является провокацией украинских спецслужб.

Официально заявляю: никаких вызовов в военные комиссариаты граждан, пребывающих в запасе, Минобороны России не проводит и не планирует».

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