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Мурманская область. Арктика (16+)14.06.26 09:00

За сутки подразделения «Южной» группировки войск России в н.п. Константиновка в ДНР освободили 172 здания

Подразделения группировки войск «Восток» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки противник потерял свыше 510 военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США.

Министерство обороны Российской Федерации 13 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Катериновка и Лужки Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Рубежное, Ивановка и Варваровка Харьковской области. Противник потерял более 235 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Смородьковка, Чернещина, Грушевка Харьковской области, Красный Лиман и Щурово Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 16 автомобилей, три артиллерийских орудия и пусковая установка реактивной системы залпового огня «Партизан».

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Дружковка, Николаевка, Алексеево-Дружковка, Стародубовка и Пискуновка Донецкой Народной Республики. В населённом пункте Константиновка Донецкой Народной Республики штурмовые группы 3-й, 8-й армий и 3-го армейского корпуса успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный городок и завершают зачистку Первомайского района. За сутки в населённом пункте Константиновка Донецкой Народной Республики освобождено 172 здания. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Всего в зоне ответственности «Южной» группировки войск противник потерял до 115 военнослужащих, танк «Leopard-2» производства ФРГ, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Новоалександровка, Доброполье, Новогришино, Белицкое, Красноярское Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили более 315 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Ивановка, Новоандреевка, Просяная Днепропетровской области, Трудовое, Терсянка, Егоровка и Воскресенка Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 510 военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Орехов и Малокатериновка Запорожской области. Уничтожены до 45 военнослужащих, 18 автомобилей и пять станций радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 142 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 15 управляемых авиационных бомб и 540 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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