За сутки потери подразделений ВСУ, вклинившихся на территорию Курской области, составили более 350 военнослужащих

При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражено пять попыток ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населённого пункта Новый Путь. Потери ВСУ составили более 30 человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожены боевая бронированная машина и два автомобиля.

Министерство обороны Российской Федерации 4 октября опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й и 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Дарьино, Любимовка, Новый Путь, Покровский и Плехово.

Также за прошедшие сутки подразделениями группировки отражено две контратаки противника в направлении населённого пункта Любимовка, Ольговка и Плехово. В результате ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными.

Кроме того, при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражено пять попыток ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населённого пункта Новый Путь. Потери ВСУ составили более 30 человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожены боевая бронированная машина и два автомобиля.

Ударами армейской авиации и огнём артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й, 112-й, 116-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Богдановка, Бондаревка, Дарьино, Косица, Колмаков, Княжий 1-й, Локня, Любимовка, Лебедевка, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Новый Путь, Орловка, Плехово, Покровский, Правда, Русское Поречное, Свердликово и Черкасское Поречное.

Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 1-й бригады нацгвардии, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, а также 101-й, 103-й, 107-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Беловоды, Бондаревщина, Белая Береза, Белокопытово, Журавка, Катериновка, Кислая Дубина, Локня, Мирополье, Мирлоги, Николаевка, Павловка, Петровское, Ободы, Павловка, Речки, Суходол, Сумы, Хотень и Юнаковка.

За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, в том числе самоходная артиллерийская установка «Caesar» французского производства и буксируемая гаубица М777 производства США, три автомобиля, три станции радиоэлектронной борьбы и инженерная машина разграждения.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil