На Донецком направлении нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Красное, Андреевка, Новомихайловка, Курдюмовка и Георгиевка ДНР. Противник потерял убитыми и ранеными до 310 военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты, 11 автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства и две гаубицы «Мста-Б».

Министерство обороны Российской Федерации 30 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск активными действиями и огнём артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 30-й, 32-й и 44-й механизированных бригад ВСУ в районе населённого пункта Синьковка Харьковской области. Противник потерял свыше 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

На Краснолиманском направлении активными действиями группировки войск «Центр» улучшено положение по переднему краю и отражены три атаки штурмовых групп 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 290 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Красное, Андреевка, Новомихайловка, Курдюмовка и Георгиевка Донецкой Народной Республики. Противник потерял убитыми и ранеными до 310 военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты, 11 автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства и две гаубицы «Мста-Б».

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Константиновка и Угледар Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, танк и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две гаубицы FH-70 производства Великобритании и одно орудие Д-30.

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 3-й бригады нацгвардии Украины в районе населённого пункта Работино Запорожской области. Противник потерял до 40 военнослужащих, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Акация», а также гаубицу Д-30.

На Херсонском направлении в результате активных действий подразделений российской группировки войск и комплексного огневого поражения противника потери ВСУ составили до 45 военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы Д-30.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации в течение суток поражены: склад горючего ВСУ, радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса «IRIS-T» производства ФРГ, а также живая сила и военная техника в 112-ти районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 12 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган», а также управляемая авиабомба «JDAM» производства США. Кроме того, уничтожено 86 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе в районах населённых пунктов Золотаревка, Попасная, Кременная Луганской Народной Республики, Верхнекаменское, Ямполовка Донецкой Народной Республики, Очеретоватое, Шевченково, Мирное, Константиновка, Любимовка Запорожской области и Корсунка Херсонской области».

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