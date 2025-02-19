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Мурманская область. Арктика (16+)19.02.25 09:30

За сутки в курском приграничье потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, уничтожены танк «Leopard» и два бронетранспортёра

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Бондаревка, Викторовка, Гоголевка, Колмаков, Косица, Куриловка, Мартыновка, Меловой, Олешня, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка, Ободы и Юнаковка в Сумской области.

Министерство обороны Российской Федерации 18 февраля опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям двух танковых, тяжёлой механизированной, пяти механизированных, штурмовой, трёх десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны и трёх штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Гуево, Гончаровка, Замостье, Заолешенка, Казачья Локня, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Махновка, Никольский, Рубанщина, Суджа и Южный. Отражены две контратаки противника.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Бондаревка, Викторовка, Гоголевка, Колмаков, Косица, Куриловка, Мартыновка, Меловой, Олешня, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка, Ободы и Юнаковка в Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, уничтожены танк «Leopard» производства Германии, два бронетранспортёра, 14 боевых бронированных машин, 14 автомобилей, три самоходные артиллерийские установки, в том числе две САУ «Богдана», два артиллерийских орудия, восемь минометов, а также пункт управления БПЛА и два склада боеприпасов.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

 

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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