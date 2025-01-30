Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям танковой, тяжёлой механизированной, четырёх механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трёх бригад территориальной обороны ВСУ...

Министерство обороны Российской Федерации 29 января опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям танковой, тяжёлой механизированной, четырёх механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трёх бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаевка, Никольский, Новая Сорочина, Рубанщина, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное. Отражено восемь контратак противника.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Викторовка, Гончаровка, Гуево, Зазулевка, Казачья Локня, Косица, Кругленькое, Куриловка, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Меловой, Николаевка, Никольский, Новая Сорочина, Олешня, Свердликово, Суджа, Черкасское Поречное, Южный, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Водолаги, Журавка и Ободы в Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили более 420 военнослужащих, уничтожены три танка, семь боевых бронированных машин, 29 автомобилей, а также семь пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

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