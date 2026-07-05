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Мурманская область. Арктика (16+)05.07.26 09:00

За сутки в зоне СВО подразделения войск России освободили два населённых пункта в ДНР и установили контроль над четырьмя - в Харьковской области

Подразделения группировки войск «Восток» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки противник потерял более 375 военнослужащих, три боевые бронированные машины и три автомобиля.

Министерство обороны Российской Федерации 4 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Глухов и Хотень Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Ольховатка и Лютовка Харьковской области. ВСУ потеряли более 205 военнослужащих, 16 автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. В результате решительных действий установлен контроль над населёнными пунктами Шийковка, Новый Мир, Чернещина и Дружелюбовка Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Яцковка, Рубцы и Редкодуб Донецкой Народной Республики. В населённом пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики подразделения закрепления 67-й мотострелковой дивизии 25-й армии проводят разминирование и зачистку города. За сутки в городе уничтожено до 20 украинских военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, два пикапа, три дистанционно управляемых роботизированных комплекса и 11 пунктов управления БПЛА.

Всего в полосе ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили свыше 230 военнослужащих, боевая бронированная машина, 17 автомобилей, три артиллерийских орудия, боевая машина реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства и две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и в результате активных действий освободили населённый пункт Константиновка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Славянск, Краматорск, Дружковка и Николаевка Донецкой Народной Республики. За сутки противник потерял до 170 военнослужащих, 22 автомобиля и пять орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и освободили населённый пункт Василевка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и трёх бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Святогоровка, Грузское, Анновка, Нововодяное, Доброполье Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 310 военнослужащих, 10 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, трёх десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Чаплино, Просяная, Гавриловка Днепропетровской области, Барвиновка и Благодатное Запорожской области. Противник потерял более 375 военнослужащих, три боевые бронированные машины и три автомобиля.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Орехов и Григоровка Запорожской области. Уничтожены до 60 военнослужащих ВСУ, 18 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, местам производства и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 142 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 16 управляемых авиационных бомб, девять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США, 10 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 893 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

* * *

В связи с освобождением российскими войсками города Константиновка и установлением над ним полного нашего контроля, российская сторона готова провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших украинских военнослужащих в данном населенном пункте.

В этих целях предлагается с 12.00 мск до 18.00 мск 6 июля 2026 года украинской стороне прекратить обстрел города Константиновка.

О своём решении украинской стороне проинформировать российское командование по имеющимся каналам специальных служб до 12.00 мск 5 июля 2026 года».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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