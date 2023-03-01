За сутки Вооружённые Силы РФ нанесли поражение 93 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 162 районах

На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем за сутки уничтожены около 350 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 28 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении огнём артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Крахмальное Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 25 украинских военнослужащих и два автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск «Центр» и огнём артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Стельмаховка, Червонопоповка, Червоная Диброва и Кузьмино Луганской Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожены до 120 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, а также самоходная гаубица «Акация».

На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем за сутки уничтожены около 350 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Угледар, Шевченко Донецкой Народной Республики и Зеленый Гай Запорожской области. Потери противника составили до 45 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты и три пикапа. Кроме того, в районе населённого пункта Червоное Запорожской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

На Херсонском направлении в районе населённого пункта Токарево Херсонской области поражён склад боеприпасов.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 93-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 162-х районах.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито шесть реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожено в воздухе восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Рубежное, Залиман, Кременная Луганской Народной Республики, Благовещенка, Никольское, Владимировка, Благодатное Донецкой Народной Республики и Лесное Запорожской области».

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