Работа в Арктике: спрос на персонал вырос на третьВ Мурманске проведут проверку средств оповещения РАСЦО
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)01.03.23 09:00

За сутки Вооружённые Силы РФ нанесли поражение 93 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 162 районах

На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем за сутки уничтожены около 350 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 28 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении огнём артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Крахмальное Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 25 украинских военнослужащих и два автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск «Центр» и огнём артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Стельмаховка, Червонопоповка, Червоная Диброва и Кузьмино Луганской Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожены до 120 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, а также самоходная гаубица «Акация».

На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем за сутки уничтожены около 350 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Угледар, Шевченко Донецкой Народной Республики и Зеленый Гай Запорожской области. Потери противника составили до 45 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты и три пикапа. Кроме того, в районе населённого пункта Червоное Запорожской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

На Херсонском направлении в районе населённого пункта Токарево Херсонской области поражён склад боеприпасов.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 93-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 162-х районах.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито шесть реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожено в воздухе восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Рубежное, Залиман, Кременная Луганской Народной Республики, Благовещенка, Никольское, Владимировка, Благодатное Донецкой Народной Республики и Лесное Запорожской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Зарплаты массового персонала будут расти: исследование YouDo Бизнес и hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Полина
26.02.23 22:17
Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
Комментарий к новости:Интерактивная развлекательная шоу-выставка «инопланетян» приехала в Мурманск!
Вадим
23.02.23 11:27
АтомЭнергоСбыт обнаглел. Начисляют электроэнергию не на все комнаты в коммунальной квартире, хотя во всех комнатах живут. На обращение, обещают создать комиссию, или сделать перерасчёт на количество с
Комментарий к новости:Прокуратура нашла нарушения закона в действиях гарантирующего поставщика АО «АтомЭнергоСбыт»
Виктор
15.02.23 07:43
Это все развод раньше была финская ярмарка ездят людей обманывают закупаются на рынке в Москве деньги не возвращают чек не дают а потом уезжают в другой город.
Комментарий к новости:В преддверии холодов в Мурманске открылась «Нордическая выставка»
-Правовая консультация (18+)Выгодно ли увольняться перед новым годом?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире16:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)16:30«Я тебя знаю». Научно-популярная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Работа в Арктике: спрос на персонал вырос на треть-PRO Валюту (16+)Цены на нефть растут, курс рубля снижается-PRO Энергетику (18+)Резерв энергетических мощностей – это растущие возможности для развития промышленности в регионе-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 1 марта-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Депутаты обсудили и одобрили принятие примерной программы законопроектной деятельности областной Думы на 2023 год
-

Погода

-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика