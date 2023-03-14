За сутки ВС РФ нанесено поражение 76 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 148 районах

На Донецком направлении в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожены до 190 украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, четырнадцать автомобилей, а также гаубица «Мста-Б».

Министерство обороны Российской Федерации 0 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении активными действиями подразделений, огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Масютовка, Крахмальное Харьковской области, Стельмаховка и Розовка Луганской Народной Республики. Уничтожены свыше 60 украинских военнослужащих, два автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении огнём артиллерии группировки войск (сил) «Центр» нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Терны и Григоровка Донецкой Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожены до 110 украинских военнослужащих, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Донецком направлении в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожены до 190 украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, четырнадцать автомобилей, а также гаубица «Мста-Б».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» нанесено комплексное поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктовУгледар Донецкой Народной Республики, Полтавка, Гуляйполе и Щербаки Запорожской области. За сутки на данных направления уничтожены до 60 украинских военнослужащих, два пикапа, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожены свыше 20 украинских военнослужащих, пять автомобилей, две самоходные гаубицы «Акация», а также гаубица «Мста-Б».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 76-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 148-ми районах.

В районе населённого пункта Первомайское Донецкой Народной Республики поражён украинский зенитный ракетный комплекс «ОСА-АКМ».

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 12 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и одна противорадиолокационная ракета «HARM».

Кроме того, уничтожено 16 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Нововодяное, Сватово, Новоалександровка, Новокраснянка Луганской Народной Республики, Владимировка, Егоровка Донецкой Народной Республики, Васильевка Запорожской области, Новая Збурьевка, а также Константиновка Херсонской области».

Фото и видео: https://vk.com/mil