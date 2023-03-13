За сутки ВС РФ нанесли поражение 81-му артиллерийскому подразделению ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 157-ми районах

Министерство обороны Российской Федерации 12 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении огнём артиллерии «Западной» группировки войск в течение суток поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Масютовка, Двуречная, Першотравневое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.

Кроме того, в районах населённых пунктов Стельмаховка Луганской Народной Республики, Синьковка, Лиман Первый и Берестовое Харьковской области пресечены действия пяти диверсионно-разведывательных групп. Потери противника на данном направлении за сутки составили до 45 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении активными действиями подразделений, ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Центр» поражена живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Площанка Луганской Народной Республики, Терны, Ямполовка и Григоровка Донецкой Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожены до 100 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре пикапа, гаубица Д-30 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Донецком направлении в результате активных действий подразделений при поддержке артиллерии «Южной» группировки войск за сутки уничтожены более 220 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также гаубица Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях огнём артиллерии группировки войск «Восток» поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Угледар, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой Народной Республики.

Также в районах населённых пунктов Новомихайловка Донецкой Народной Республики, Левадное и Марфополь Запорожской области пресечены действия трёх диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данных направлениях уничтожены свыше 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-30.

На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожена самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 81-му артиллерийскому подразделению ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 157-ми районах.

В районах населённых пунктов Красный Лиман и Дробышево Донецкой Народной Республики поражены пункты управления 111-й бригады территориальной обороны и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. В районе города Запорожье уничтожен склад боеприпасов группировки ВСУ, размещенный на территории предприятия «Укрэнергочермет».

Средствами противовоздушной обороны в районах населённых пунктов Темировка Запорожской области и Двуречная Харьковской области сбито два вертолёта Ми-8 воздушных сил Украины.

Кроме того, за сутки перехвачено семь реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган», а также уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат в районе населенного пункта Червоный Маяк Херсонской области.

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