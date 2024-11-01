«Zа СВОих»: областной театр кукол приглашает к участию в творческом фестивале, посвящённом СВО

Стартовал приём заявок на первый открытый творческий фестиваль «Zа СВОих», посвящённый специальной военной операции.

Его участниками могут быть самодеятельные и профессиональные коллективы и исполнители (солисты, дуэты, ансамбли и группы) в разных жанрах музыкального (песенного), литературного творчества, изобразительного искусства, фото, видео и других видах искусств.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, фестиваль будет проходить в три этапа. Программу мероприятия завершит гала-концерт лучших участников, который пройдёт в марте 2025 года.

Заявки принимаются с 9 ноября 2024 года по 31 января 2025 года. Подробнее – в положении фестиваля.

Мероприятие организует Мурманский областной театр кукол совместно с филиалом Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/