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Мурманская область. Арктика (16+)25.07.21 09:00

За тех, кто в мореходстве и тех, кто в домоводстве!

Для всех, кто связал свою жизнь с Военно-морским флотом, День ВМФ — особенный праздник. После первого дальнего похода жизнь в море приобретает особую ценность. Они знают, сколько полосок на тельняшке, что значит «бить склянку» и как именно нужно протирать приборы спиртом.

В преддверии главного праздника военных моряков сайт Всероссийской переписи населения рассказывает, как пройдут стартующую в октябре перепись офицеры, мичманы, старшины и матросы ВМФ России.

День Военно-морского флота России отмечается в последнее воскресенье июля. В 2021 году праздник пришёлся на 25 июля.

В настоящее время в состав Военно-морского флота России входят около 70 подводных лодок и более 200 надводных боевых кораблей и катеров. В Балтийском, Черноморском, Северном, Тихоокеанском флотах, а также Каспийской флотилии служат в общей сложности около 150 тысяч моряков.

Примерить тельняшку и бескозырку всегда было непросто — во флот брали самых здоровых и грамотных парней. Стоит напомнить, что в Военно-морском флоте СССР срок службы так называемого плавсостава — моряков на боевых кораблях и судах обеспечения — составлял три года, что на год больше, чем в Сухопутных войсках.

В российском ВМФ срок службы сократили сначала до двух лет, а позже уравняли с остальными призывниками, и во флоте стали служить 12 месяцев. Но моряки часто уходят в дальние походы, которые могут длиться полгода и больше. Что делать с матросами, срок службы которых заканчивался посреди плавания, командиры не всегда знали, поэтому сейчас плавсостав стараются комплектовать из числа контрактников.

Перепись людей в погонах, в том числе военных моряков, имеет свои особенности. Военнослужащих и членов их семей, живущих на территории закрытых городков, воинских частей и организаций, будут учитывать силами учреждений, в ведении которых находятся объекты. То есть военнослужащих ВМФ будут переписывать представители Минобороны России. О моряках, ушедших в дальние походы, расскажут их родные.

Военнослужащих и членов их семей, живущих в гражданских населённых пунктах, перепишут на общих основаниях, то есть они могут дождаться переписчика или пройти перепись самостоятельно через портал Госуслуг. Если человека призвали во время переписи на военные сборы, то о нём могут рассказать члены его домохозяйства.

Свои особенности будет иметь и перепись находящихся в плавании гражданских моряков рыболовных и торговых судов. Органы статистики совместно с администрациями портов заранее подготовят списки судов и членов экипажей, планирующих выход в море в период переписной кампании. Если выход в рейс предстоит до начала переписи, то моряки дальнего плавания будут переписаны в досрочном порядке. Также переписные листы за моряков, находящихся во время переписи населения в плавании, могут заполнить члены их семей.

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