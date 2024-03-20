За три дня за объекты благоустройства проголосовали более 35 тысяч северян

Всероссийское онлайн-голосование по выбору приоритетных объектов для благоустройства в 2025 году стартовало 15 марта. За первые три дня в Мурманской области свой выбор сделали 36238 жителей.

«С 15 по 17 марта северяне могли принять участие лично, прийдя на пункты голосования, адреса которых были указаны на сайте проекта. Сейчас же голосование продолжается онлайн на сайте 51.gorodsreda.ru», – сообщила заместитель губернатора Мурманской области - министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.

По словам Марии Гавриловой, принять участие в голосовании может любой житель Мурманской области старше 14 лет.

«На улицах муниципалитетов и в популярных общественных местах региона продолжают работать волонтеры, готовые ответить на вопросы, касающиеся голосования. Вы узнаете их по специальной форме, задача ребят – помочь разобраться с техническими тонкостями, рассказать о территориях-участниках этого года», – уточнила вице-губернатора.

Волонтер может уточнить у обратившегося номер телефона, чтобы внести информацию в специальное приложение. Для подтверждения участия в голосовании на ваш номер придет код, который необходимо сообщить добровольцу.

В 2024 году событие проходит в четвертый раз в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», реализуемого по решению Президента России Владимира Путина.

В Мурманской области участниками голосования, которое продлится до 30 апреля, стали 8 муниципалитетов, от которых заявлено 30 объектов.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, ранее стало известно о включении в список Ловозерского района.

Проекты, реализованные в рамках данной программы, уже пользуются популярностью у горожан. Например, в Мурманске это – парк «Кольский», озеро Среднее, экотропа «Беличий хвост», в Коле – Поморская набережная, в Кандалакше – набережная «Город у Белого моря», в Кировске – сквер «Кукисвумучорр.

Напомним, с 2019 года в Мурманской области благоустроены территории дворов 995 многоквартирных домов и 147 общественных пространств.

Фото: https://gov-murman.ru