За три года Центр управления регионом Мурманской области обработал более 245 тысяч сообщений северян

10 ноября 2023 года Центру управления регионом Мурманской области исполнилось 3 года. За это время ЦУР отработал более 245 тысяч сообщений жителей региона. Об этом сообщил на оперативном совещании областного правительства руководитель ЦУР Артём Марышев.

При поддержке Центра в регионе внедрена платформа обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», на которую уже поступило более 87 тысяч обращений жителей региона. Благодаря совместной работе ЦУР и органов власти сократилось среднее время размещения ответов на сообщения граждан, поступающих из соцсетей, сейчас оно не превышает трёх часов.

«Очень важно, что число сообщений с нарушенными сроками отработки снизилось и составляет менее 1%. Цифровые продукты, которыми располагает Центр, позволяют тщательно следить за тем, что происходит на территории Мурманской области», – отметил губернатор Андрей Чибис.

Центр управления регионом также является активным помощником в повышении уровня цифровизации в регионе. ЦУР Мурманской области объявлен победителем среди Центров управления регионами в номинации «Лучший опыт выявления и использования практик цифровой трансформации государственного и муниципального управления в 2023 году».

Фото: https://gov-murman.ru