За три года «Норникель» вложит в развитие социальной сферы Мурманской области 2,3 млрд рублей

Дополнительное соглашение к договору о сотрудничестве заключили «Норникель» и правительство Мурманской области. Подписи под документом поставили статс-секретарь – вице-президент компании по взаимодействию с органами власти и управления Дмитрий Пристансков и губернатор региона Андрей Чибис. Соглашение, в первую очередь, направлено на развитие социальной сферы – здравоохранения, культуры, спорта и образования.

- Мы благодарим нашего стратегического партнера и одного из крупнейших налогоплательщиков области за конструктивное сотрудничество, - сказал на церемонии подписания губернатор Мурманской области Андрей Чибис. - Общая сумма соглашения на ближайшие три года - 2 млрд 650 млн рублей. Из них 350 млн – деньги, которые выделяет дополнительно область. Остальное вкладывает наш партнер «Норильский никель». Это конкретные проекты, объекты, включая значительные инвестиции (более полумиллиарда рублей) в развитие медицины в Мончегорске.

«Норникель» приобретёт медицинское оборудование и построит новый корпус для Мончегорской больницы. В современное здание переедут четыре отделения, в том числе инфекционное и педиатрическое. В Никеле компания поможет отремонтировать Дом культуры «Восход». В рамках соглашения будут обновлены отдельные помещения спортивных и общеобразовательных школ, детских садов. Учреждения образования ждут мероприятия по энергосбережению – замена окон, утепление фасадов.

- Отдельные программы – поддержка волонтерства, социального предпринимательства, научно-технического творчества молодёжи. Создание условий для профессионального роста в сфере образования, развитие детско-юношеского спорта. Более того, для Мурманского арктического государственного университета мы закупаем лабораторное оборудование. Договорились о строительстве в Мурманске духовно-спортивного центра. Те сферы, которые мы выбрали, наиболее важны для достижения целей стратегического развития, они определены «майскими указами» президента. И, надеюсь, соглашение придаст новый импульс развитию области, - прокомментировал документ статс-секретарь – вице-президент «Норникеля» по взаимодействию с органами власти и управления Дмитрий Пристансков.

Предусмотренные соглашением мероприятия будут реализованы в ближайшие 3 года. И, как подчеркнул Дмитрий Пристансков, это очередной этап совместной работы компании и региональных властей по развитию социальной сферы Мурманской области.

В выездном заседании регионального правительства приняли участие председатель областной Думы Сергей Дубовой, депутаты Надежда Максимова и Максим Иванов.

Сергей Дубовой отметил важность проведения подобных выездных мероприятий, которые дают возможность подвести черту под тем, что сделано, обменяться мнениями, скоординировать действия, определиться, какие приоритеты, новые задачи предстоит решать и в чём необходимо поддержать муниципалитеты.

- Мы увидели и услышали, что в Мончегорске сделано немало, в том числе с участием «Норникеля» - крупнейшего налогоплательщика и давнего надёжного партнёра власти нашего региона. История этой территории, потенциал и перспективы развития напрямую связаны с освоением природных богатств Кольского Заполярья и с деятельностью этого металлургического предприятия. Мы познакомились с планами ПАО «ГМК «Норильский Никель» в Мурманской области, не только производственными, но и социальными. Сегодня было подписано дополнительное соглашение с «Норникелем», включающее перечень мероприятий по развитию территорий. В частности, планируется строительство нового корпуса больницы в Мончегорске, дальнейшее благоустройство муниципальных образований, реализация туристических и социальных проектов, напрямую связанных с качеством жизни людей. Важно, что все шаги идут с учётом пожелания жителей, которые были высказаны ранее, и способствуют появлению новых точек роста в Мурманской области.