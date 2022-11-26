За три года объём регионального финансирования на мероприятия по реализации государственной молодёжной политики в Мурманской области увеличен в 12 раз

Сегодня в Мурманске в Региональном центре развития добровольчеств и поддержки молодёжных движений глава региона Андрей Чибис встретился с представителями добровольческих движений из муниципалитетов Мурманской области. На встрече волонтёры поблагодарили губернатора за поддержку, рассказали о том, что делают и поделились планами на будущее.

Региональный центр развития добровольчеств и поддержки молодежных движений был открыт в 2021 году. Он является аккумулирующим центром для общественных молодежных волонтёрских и добровольческих организаций региона. В настоящее время в Кольском Заполярье осуществляют свою деятельность 330 общественных организаций, которые объединяют боле 30 тысяч молодых северян.

«Давайте сегодня без формализма и озвученных по списку вопросов поговорим о том, что вы чувствуете, что вас волнует, какие острые проблемы, на ваш взгляд, требуют скорейшего решения», – сказал Андрей Чибис.

На встрече руководитель регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики» Дмитрий Михайлевич рассказал об организованных ими курсах по оказанию первой медицинской помощи.

«По субботам сюда, в Центр, приходят все желающие – школьники, студенты, работающие. Курсы востребованы, потому что тема эта достаточно важная. Многие школьники даже не знают, что такое первая помощь. У большинства только поверхностные, теоретические знания», – сказал он.

Дмитрий рассказал, что одну группу – 15-20 человек – в течении пяти дней учат правилам оказания первой помощи в различных критических ситуациях. Все навыки обязательно по несколько раз отрабатываются на практике. На завершающем занятии ставится ситуационная задача, где ученик сам принимает решение о том, какую первую помощь и как её оказать пострадавшему. Успешно сдавшим экзамен выдаётся сертификат. Дмитрий Михайлевич отметил, что после курсов все ученики действительно могут оказать первую доврачебную помощь.

«Навык оказания первой помощи – база, которая всегда пригодится. К сожалению, действительно так бывает, что когда что-то случается, оказать помощь некому: кто-то снимает видео, кто-то просто смотрит. И я уверен, что этот навык нужно закладывать школьникам с раннего детства. Ведь зачастую от того, способны окружающие люди быстро отреагировать или нет, зависит жизнь», – сказал Андрей Чибис и поблагодарил общественное движение за организацию таких курсов.

Губернатор добавил, что в регионе для поддержки молодеёных инициатив, в том числе таких, как инициатива «Волонтёров-медиков», создаются молодёжные и школьные пространства. На базе «Точек роста», «Квантолабов» и «СОПОК» можно отрабатывать практику полученных знаний во внеурочное время.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в Мурманской области в 2021-2022 году открыто 16 «СОПОК» в 12 муниципалитетах, до конца года откроется ещё две.

За три года объём регионального финансирования на мероприятия по реализации государственной молодёжной политики в Мурманской области увеличен в 12 раз. Мурманская область становится точкой притяжения для молодежи со всей страны. Как результат – областной центр в этом году вошел в топ-7 регионов по реализации молодежной политики и имеет все шансы стать «Молодёжной столицей России».

Добровольцы и волонтёры поблагодарили Андрея Чибиса за поддержку, рассказали об итогах своей работы в текущем году, поделились планами на будущее.

После встречи губернатору провели экскурсию по зданию центра.

Фото: https://gov-murman.ru